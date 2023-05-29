بشرى سارة من مكافحة الإدمان للمتعافين من المخدرات

سلم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة، شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم " في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

تمويل القروض للمتعافين من الإدمان

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة " لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه حتى الآن.

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دورات للتدريب المهني للمتعافين من الإدمان

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023 "على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل " صيانة أجهزة التبريد والتكييف بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل وأنه تم تدريب ما يقرب من 12350 متعافيا من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.

تقديم الخدمات العلاجية

جدير بالذكر انه في وقت سابق تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الثلث الأول من 2023 لعدد 52 ألفا و582 مريض " جديد ومتابعة " منهم 4454 مريضا من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.28 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.72 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن.