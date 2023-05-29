حماية المستهلك: حملة استدعاء لفحص بعض سيارات نيسان

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا باستكمال حملة الاستدعاء السابقة لبعض سيارات نيسان من موديلات تيدا (C11)من 2010 -2013 وموديلات صني سوبر صالون (N16) من 2006 - 2013 وموديلات أكس تريل (T30) من 2010 – 2013.-شركة نيسان موتورز ايجيبت.



جهاز حماية المستهلك

وأعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة نيسان موتورز ايجيبت، عن استكمال لحملة الاستدعاء السابقة والتي سبق وتم الإعلان عنها للفحص والكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر.

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وطالب جهاز حماية المستهلك من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر والذين لم يخضعوا للكشف في الإستدعاء السابق، والتواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.

ويأتى ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

وأكد جهاز حماية المستهلك الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16244 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل

وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة،يرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

من ناحية أخرى، أكد الجهاز شن حملات بكافة من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق، حيث يولي الجهاز اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة من خلال تبني سياسة التوعية،والرقابة والحماية بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين بالسلع الضارة.

وأضاف جهاز حماية المستهلك إن طرق التواصل وتقديم الشكاوى من خلال:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.

إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.



التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك. إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.

التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد. تقديم شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880. تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل ستور.