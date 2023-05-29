الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يقرر تخفيض تعريفة خط العبور السلام إلى 6 جنيهات

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تخفيض قيمة تعريفة خط العبور/السلام إلى 6 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه وذلك بعد التنسيق الذى تم مع محافظة القاهرة  استجابة لشكاوي المواطنيين. 


وأكد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين مناشدًا المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة

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في سياق آخر ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها،  اجتماعًا بمقر مشروع الـ 30 مليون بيضة لتذليل العقبات على أرض الواقع وبحث سُبل التعاون لزيادة الإنتاجية والاستغلال الأمثل بزراعة المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع.

وجاء ذلك بحضور نُخبة من أساتذة جامعة بنها بكليتي الزراعة والطب البيطري والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، وذلك لتذليل العقبات وحل المُشكلات لزيادة الإنتاجية.

ويأتي ذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة ويأتى هذا الاجتماع فى ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار البيض حيث تم مناقشة استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها، تسهُم في تمويل المشروع والإكتفاء الذاتي من تصنيع الأعلاف داخل المشروع.

 

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الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الطب البيطري بالقليوبية رئيس جامعة بنها مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة

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