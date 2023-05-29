الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصري على الفرقاطة القهار

القوات البحرية يرفع
القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة القهار، فيتو

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز (MEKO-A200) التى تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية. 

 

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة " القهار " والتى تعد الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200 ) تم التعاقد عليها بين مصر والمانيا وذلك خلال إحتفالية أقيمت بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصرى بألمانيا والملحق العسكرى المصرى بألمانيا وعدد من ممثلى الشركة الالمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة " القهار ".

 

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وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبدالفتاح السيـسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الألمانية وشركة ( TKMS)، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين القوات البحرية المصرية والألمانية والذى يأتى فى إطار خطة التطوير والتحديث التى يشهدها الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والإستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الإقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.

 

وتمتاز الفرقاطة " القهار " متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصـرى.

 

جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تمتلك عنصر بشرى يتميز بالاحترافية فى تنفيذ المهام مما أهله إلى استيعاب القدرة القتالية ومنظومة العمل الفنية للفرقاطة الجديدة فى زمن قياسى ووفقًا للبرامج المخططة مع الجانب الألمانى. 

أشرف عطوة قائد القوات البحرية الثروات الطبيعية الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير المصري القائد العام للقوات المسلحة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية الملحق العسكرى المصرى عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

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