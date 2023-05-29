الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

محافظ أسوان يتابع تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بالمواقع الأثرية

محافظ أسوان، فيتو
محافظ أسوان، فيتو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدء تطبيق نظام الدفع بإستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية فى معابد إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بأسوان، ووقف التعامل النقدى تمامًا بها، ولشركات السياحة شراء تذاكر مجمعة بالتحويلات البنكية فقط.

 وأشاد بهذه الخطوات التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير أحمد عيسى، وهو الذى يأتى متواكبًا مع تطبيق منظومة التحول الرقمى التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميمها بمختلف المؤسسات والمصالح والجهات لتسهيل إجراءات تلقى الخدمات المختلفة للمواطنين، والزائرين من مختلف دول العالم.

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 ومن جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والأثار بأسوان بأن وزارة السياحة والآثار إصدرت قرارًا بإلغاء السداد النقدى لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان، والتحول بشكل كامل إلى السداد غير النقدى من خلال الكروت البنكية المختلفة وبطاقات ميزة.

وأشار إلى أن أسوان تتميز بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف، وأكثر محافظة ذات طابع أثرى فى مصر بعد الأقصر.

 

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​ أسوان السياحة الاثار أحمد عيسى وزير السياحة أشرف عطية محافظ أسوان

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