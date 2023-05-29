الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يضع حجر أساس مركز خدمات مصر بالعريش

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بجولة تفقدية مساء أمس في شوارع مدينة العريش بشمال سيناء، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت على مدار يومين لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعواقل وشيوخ سيناء والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط.

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مركز خدمات مصر

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية اليوم لشمال سيناء وضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش، حيث أشار اللواء هشام آمنة الي ان هذا المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة، والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إقامة تلك المراكز حيث تم افتتاح مركزين في محافظتي أسوان وجنوب سيناء.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء حرص مع  الوزراء على القيام بجولة تفقدية في شوارع مدينة العريش ولقاء عدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية للتعرف علي آراءهم بعد عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء.

هشام آمنة: برنامج تنمية صعيد مصر يتوافق مع توجيهات الرئيس وتطبيق اللامركزية

ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب، هشام آمنة: 6 دورات تدريبية بمركز سقارة الأسبوع القادم، يستفيد منها 165 متدربًا بالمحافظات

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي الزيارات المتتالية من  الوزراء ومن قبلها جولة رئيس مجلس الوزراء في شمال سيناء تؤكد عودة الأمن والأمان والاستقرار بصورة كاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدن شمال سيناء، مشيرًا إلى أن ما تعيشه مدن ومراكز المحافظة خلال تلك الفترة من استقرار وأمن جاء بفضل دماء الشهداء من الجيش والشرطة وتضحيات أبناء شمال سيناء على مدار السنوات الماضية.

 

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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظة شمال سيناء مشاركة

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