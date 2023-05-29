بهاء الدين شعبان: نظام القائمة النسبية يشجع الأحزاب على المشاركة في الحياة النيابية

القوائم النسبية، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى الأحزاب المعارضة بما فيها الوفد والتجمع كان لهم مطلب أساسى فى النظام الانتخابى وهو أن يكون وفقا لنظام القوائم النسبية غير المشروطة لأن هذا النظام يفسح المجال لأكبر عدد من الأحزاب للمشاركة فى الحياة النيابية بأنواعها الثلاث.

نظام القائمة المغلقة تهدر أصوات 49% من أصوات الناخبين

القوائم النسبية ، وأكد فى تصريح لفيتو أن نظام القائمة المغلقة التى تطبق الآن تهدر أصوات 49% من أصوات الناخبين فريق يربح كل شى وهو من يحصل على 51%من جملة الأصوات وفريق لا يحصل على شيء لحصوله على 49% فقط من الأصوات وهذا الأمر غير ديمقراطي وغير مفيد لأي تجربة ديمقراطية لأن من يملك المال والعصبية يستطيع أن يصل للمواقع النيابية فضلا عن أنه من عيوب نظام القوائم المغلقة أنه يجعل فرص أحزاب الموالاة أكبر فى السيطرة على مقاعد البرلمان.

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القوائم النسبية الغير مشروطة يوسع قاعدة المشاركة

القوائم النسبية، وتابع الأحزاب عرضت رؤيتها فى الحوار الوطنى ومبررات المطالبة بتطبيق نظام القوائم النسبية الغير مشروطة باعتباره النظام الذي يوسع قاعدة المشاركة الحزبية فى المجالس النيابية لإثراء العملية السياسية وهذا ما نأمل أن يتضمنه تقرير رئيس اللجنة فى هذا الشأن إذا كنا نتطلع إلى مشاركة من الأحزاب في الإصلاح السياسي خاصة وأن الحديث عن شبهة عدم الدستورية «له حلول».

ويقضي قانون الانتخابات المصري الراهن بتوزيع المقاعد النيابية مناصفة بين النظام الفردي والقوائم المطلقة، وينص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا لكل نظام، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

التعديلات الدستورية والتي أقرت عام 2019

يذكر أن التعديلات الدستورية والتي أقرت عام 2019 منحت المرأة المصرية نسبة 25 في المائة من مقاعد البرلمان على الأقل.

ونص قانون الانتخابات على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة حزبية مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من الشباب، و3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

