مؤسسة ساويرس للتنمية تطلق استراتيجية تشاركية جديدة غدا

تقوم مؤسسة ساويرس للتنمية بإطلاق استراتيجية تشاركية جديدة (2023 - 2028)

للحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين القادة المجتمعيين وذلك للإفصاح عن الإستراتيجية الجديدة.

الحماية الاجتماعية وزيادة دخل الأسر

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى توفير الحماية الاجتماعية الي ما يقرب من 100 ألف من الأسر التي تعيش في فقر مدقع، وزيادة دخل 20 ألف أسرة فقيرة، وتحسين نتائج التعلم إلى 50 ألف طالب.

شركاء مؤسسة ساويرس من القطاعين العام والخاص

وتطلق مؤسسة ساويرس استراتيجيتها الجديدة (2023 - 2028) مستندة على ما تمليه أحدث الأدلة العلمية التنموية، وذلك غدا 30 مايو، بحضور كوكبة من الأساتذة والباحثين وممثلي الجهات الشريكة للمؤسسة من القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

-إعلانات-

عرض توجهات الإستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة

ويتضمن حدث إطلاق استراتيجية (2023 - 2028) عرض عام لتوجهات الاستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة منها، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية لإبراز قوة الشراكات، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مصر، وطرح حلول مبتكرة لخلق فرص العمل من خلال التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة.

البرامج التي تدعمها مؤسسة ساويرس

وتتناول الجلسات أيضًا أمثلة عن البرامج الرائدة التي تدعمها مؤسسة وتعتزم توسيع أثرها مع الشركاء؛ كبرنامج باب أمل للحد من الفقر المدقع، وبرنامج التدريس القائم على المستوى الصحيح لتحسين مخرجات التعلم، وبرنامج ارتقاء لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مصر.