الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مؤسسة ساويرس للتنمية تطلق استراتيجية تشاركية جديدة غدا

مؤسسة ساويرس، فيتو
مؤسسة ساويرس، فيتو

 تقوم مؤسسة ساويرس للتنمية بإطلاق استراتيجية تشاركية جديدة (2023 - 2028)  
للحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين القادة المجتمعيين وذلك للإفصاح عن الإستراتيجية الجديدة.

 

الحماية الاجتماعية وزيادة دخل الأسر 

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى توفير الحماية الاجتماعية الي ما يقرب من 100 ألف من الأسر التي تعيش في فقر مدقع، وزيادة دخل 20 ألف أسرة فقيرة، وتحسين نتائج التعلم إلى 50 ألف طالب.

 

شركاء مؤسسة ساويرس من القطاعين العام والخاص

وتطلق مؤسسة ساويرس استراتيجيتها الجديدة (2023 - 2028) مستندة على ما تمليه أحدث الأدلة العلمية التنموية، وذلك غدا 30 مايو، بحضور كوكبة من الأساتذة والباحثين وممثلي الجهات الشريكة للمؤسسة من القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

-إعلانات-

عرض توجهات الإستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة

ويتضمن حدث إطلاق استراتيجية (2023 - 2028) عرض عام لتوجهات الاستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة منها، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية لإبراز قوة الشراكات، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مصر، وطرح حلول مبتكرة لخلق فرص العمل من خلال التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة. 

 

البرامج التي تدعمها مؤسسة ساويرس 

وتتناول الجلسات أيضًا أمثلة عن البرامج الرائدة التي تدعمها مؤسسة وتعتزم توسيع أثرها مع الشركاء؛ كبرنامج باب أمل للحد من الفقر المدقع، وبرنامج التدريس القائم على المستوى الصحيح لتحسين مخرجات التعلم، وبرنامج ارتقاء لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استراتيجية 2023 الاستراتيجية الجديدة الحماية الأجتماعية القطاعين العام والخاص المؤسسات الدولية المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة مؤسسة ساويرس للتنمية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نائبة محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

شعبة المواد الغذائية: 70% ارتفاعًا في أسعار الألبان ومنتجاتها

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

حولت مسيرات أوكرانيا لرماد.. ما هي منظومة تور إم الروسية الخارقة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

المزيد
الجريدة الرسمية