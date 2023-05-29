مشروعات ضخمة وبنية تكنولوجية وإنترنت وتدريب في مجال التكنولوجيا الرقمية بالوادي الجديد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن محافظة الوادي الجديد، تحظى بنصيب وافر من خطط ومشروعات الوزارة سواء في توفير البنية التكنولوجية من شبكات اتصالات وإنترنت ومكاتب بريد، أو تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الوادى الجديد والتى تمثل مختلف محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية تشمل الانترنت الثابت، وخدمات انترنت واتصالات المحمول، ومكاتب البريد؛ مشيرا إلى أنه تم إقامة 18 برج محمول بالمحافظة ومستهدف إقامة 70 برج محمول خلال العام الجارى؛ كما أنه مستهدف تغطية كل القرى والمراكز التابعة للمحافظة وجارى دراسة تغطية الطرق المختلفة المؤدية للمحافظة؛ كذلك تم الانتهاء من تطوير 40 مكتب بريد من إجمالى 48 مكتب بريد بالمحافظة كما تم تزويد مكاتب البريد بعدد 41 ماكينة صراف آلى؛ مضيفا أنه فى إطار تنفيذ مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة فإنه قد تم الانتهاء من مد 12 قرية بشبكة كابلات الألياف الضوئية من مستهدف 26 قرية بالمحافظة بهدف توصيل الانترنت الثابت لها كما يتم تنفيذ برامج لتدريب المواطنين من أهالى قرى حياة كريمة على المهارات الرقمية.

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وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ برامج ومشروعات لإعداد كوادر رقمية بمحافظة الوادى الجديد وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل من خلال البرامج التدريبية المقدمة من المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ برامج لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من أهالي محافظة الوادى الجديد؛ لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لتطوير الخدمات الصحية لأهالى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ حيث تم إقامة 11 وحدة رعاية صحية للتشخيص والعلاج عن بُعد لإتاحة الخدمات الطبية من قبل الأساتذة المتخصصين من مختلف التخصصات الطبية لأهالى لمحافظة للتسهيل عليهم دون عناء السفر للمستشفيات المركزية بالمدن الرئيسية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة الوادي الجديد، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات للتطوير المؤسسي، وأعضاء وفدي الوزارتين والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بترحيب واستعراض قدمه طلاب إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الواحات. كما تم عرض شرح تفصيلي عن مشروع البوابة الجغرافية الرقمية التي أطلقتها المحافظة في إطار خطة التحول الرقمي التي يتم تنفيذها. وكذلك عرض تقديمي عن مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وأكد طلعت في كلمته، أن المحافظة تحظى بنصيب وافر من خطط ومشروعات الوزارة سواء في توفير البنية التكنولوجية من شبكات إتصالات وانترنت ومكاتب بريد، أو تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التكنولوجيا الرقمية.

كما أشاد حجازي بجهود قطاع التعليم بالمحافظة وما يحققه من نتائج ومخرجات مُشرفة، مؤكدًا على حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع وزارة الاتصالات لمواكبة التطور العلمي من خلال تطوير المناهج وعناصر العملية التعليمية.

فيما أعرب الزملوط عن بالغ تقديره لجهود التعاون المثمر مع الوزارتين، والدعم الدائم لخطط التنمية بالمحافظة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على الإهتمام البالغ بالمحافظات الحدودية وتوفير خدمات لائقة لمواطنيها.

كما شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات بشأن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي بالمحافظة، وتكريم خريجي دورات مركز إبداع مصر الرقمية وبرنامج المسئول الحكومي المحترف.

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