الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

نائبة محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

إعلان نتيجة الشهادة
إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة، فيتو

نتيجة الشهادة الاعدادية، اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152  .

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كما ٱعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين  1451طالبًا وطالبة وكذلك الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3  ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  94.8 ٪.

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وتقدمت الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتًا الى أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارا من يوم السبت الموافق ٣ /٦ /٢٠٢٣ولمدة خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالإدارات التعليمية. 

كما قام يوسف الديب بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وهنأهم على تحقيق تلك المراكز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية القادمة.

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