الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال اللجنة العامة لحماية الطفل

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال اللجنة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع، بحضور كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد جابر مدير عام مديرية القوي العاملة وسميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن.

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قال محافظ قنا خلال الإجتماع إن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر، موجها بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.


وشدد الداودي على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمواصلة منع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول بشوارع مدن المحافظة وعدم السماح بعمالة الأطفال، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بتشغيل الأطفال.


من جانبها، استعرضت مدير وحدة حماية الطفل بقنا جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة، كما انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة عمل حملات توعية عن ( الخط الساخن - التنمر - التحرش) على طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية كاجراء وقائي وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوجيه منظمات المجتمع المدنى الموجودة بالقري لمساعدة لجان حماية الطفل في عملية الرصد والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر مثل ( ختان الإناث – الزواج المبكر)، والعمل على تفعيل لجان مرور بالفترة المسائية لمتابعة الحضانات مع ضرورة الإلتزام بشروط التراخيص.

 

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