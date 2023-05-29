البروفة الأخيرة للأهلي قبل النهائي الأفريقي أمام الوداد.. كهربا وتاو يقودان التشكيل المتوقع أمام سيراميكا.. وكولر يحاضر اللاعبين

الدوري المصري، يستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

البروفة الأخيرة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بحثا عن تحقيق الفوز والابتعاد بصدارة جدول الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 59 نقطة جمعها من خوض 23 مباراة، حيث فاز 18 وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

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ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز على فريق سيراميكا والحفاظ على مسيرة الانتصارات التي يحققها الفريق بالفترة الأخيرة الماضية قبل خوض مباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى امام سيراميكا

فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

في خطالهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبدالفتاح.

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، احمد نبيل كوكا، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا، برونو سافيو.

محاضرة ختامية من كولر للاعبي الأهلى استعدادا لمباراة سيراميكا

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام سيراميكا وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني وذلك من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 62 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل الأهلى فيه المركز الاول برصيد 59 نقطة.

غيابات الأهلى امام سيراميكا كيلوباترا

ويغيب عن الأهلي في مباراة سيراميكا كيلوباترا كلا من طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم و أيمن أشرف وشادي حسين ومحمد فخري وكريم الدبيس وحمدي فتحي وعلي لطفي ورأفت خليل.

رقم مميز في انتظار الأهلى أمام سيراميكا

ويامل لاعبو الأهلي في مباراة سيراميكا كيلوباترا في استمرار سلسة اللاهزيمة خلال مواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بعدما خاض الفريق الأحمر 13 مباراة بجميع دون أن يتلقى أى هزيمة وبالتحديد منذ مباراة صن دوانز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت في شهر مارس الماضي وخسرها الفريق الأحمر بنتيجة 5-2.

وخاض الأهلى 13 مباراة بواقع مباراة في نهائي كأس مصر ومثلها في كأس السوبر و6 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وخمس مباريات في بطولة الدوري الممتاز حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مباراة واحدة فقط.س

13 مباراة للاهلى دون هزيمة

1- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

2- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

3- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

4- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022

5- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

6- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري

7- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

8- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

9- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023

10- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

11- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

12- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

13- الأهلى 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري

خمس مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا

وألتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في خمس مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الأهلى أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.



5- الأهلي 1-1 سيراميكا كيلوباترا الدور الاول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.