الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الدكتور عربي ابوزيد
الدكتور عربي ابوزيد مدير تعليم الإسكندرية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية، كشفت مديرية  التربية والتعليم بالإسكندرية برئاسة الدكتور عربي أبوزيد  مدير المديرية، عن أن موعد ظهور نتيجة  الشهادة الإعدادية، خلال نهاية هذا الأسبوع يوم الأربعاء أو الخميس علي أقصى تقدير وجاري رصد الدرجات تمهيدا لإعلان النتيجة بعد الانتهاء من تصحيح اغلب المواد.

 

بالاسم ورقم الجلوس نتيجه الإعدادية في الإسكندرية

وقبل إعلان النتيجه تعلن  أسماء العشر الأوائل عقب التصديق علي النتيجه من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف. 

ومن المقرر أن يجري إعلان النتيجه علي بوابة فيتو فور اعتمادها وعلي موقع محافظة الإسكندرية. 

 

 موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ومن المنتظر إعلان النتيجة فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات علي موقع محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. 

-إعلانات-

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار أمتحانات الشهادة الأعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس نتيجه الاعدادية بالاسكندرية موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية ظهور نتيجه الاعدادية بالإسكندرية

مواد متعلقة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية على الأبواب، انتهاء تصحيح العربي والرياضيات في الدقهلية وبشرى في الدراسات بالإسكندرية وتقدير الدرجات في المنيا غدا

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تعرف على أنواع وأسعار العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع (فيديو)

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

تعرف على صواريخ زعيم كوريا الشمالية بعد رسالته المرعبة لليابان

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83% (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للفرق المتوجة بأمم أفريقيا تحت 23 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

تفسير حلم أكل الملوخية في المنام وعلاقته بصلاح الحال وكسب الأموال

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية