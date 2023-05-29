الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

السعودية تطلق أول منطقة اقتصادية خاصة للاستثمار بالحوسبة السحابية

المملكة العربية السعودية،
المملكة العربية السعودية، فيتو

أصدرت الحكومة السعودية أول ترخيص لمنطقة اقتصادية خاصة للاستثمار في الحوسبة السحابية، تم الإعلان عنها في منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، المنعقد اليوم الاثنين في الرياض.

 

أطلقت المملكة في أبريل الماضي، أربع مناطق اقتصادية خاصة، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودية وتحسين البيئة الاستثمارية، بحسب وكالة بلومبرج.

 

المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن حينها أن المناطق الاقتصادية الخاصة التي تطلقها المملكة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعلها من المناطق الأكثر تنافسية في العالم، منوّهًا بأن هذه المناطق تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.

-إعلانات-

علم المملكة العربية السعودية، فيتو

أهمية المناطق الاقتصادية

وأكد وزير الاستثمار السعودي ورئيس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة خالد الفالح، في كلمة له خلال المنتدى على أهمية المناطق الاقتصادية التي أُعلن عنها مؤخرًا، باعتبارها محورية لحاضر ومستقبل المملكة كوجهة استثمارية عالمية. وأشار إلى أن هذه المناطق "تعكس التزامنا المستدام بتوفير فرص لقطاعات الأعمال العالمية، وهو الالتزام الذي ساعد بيئة الاستثمار في المملكة لتكون من بين الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم".

 

إقفال صفقات للقطاع الخاص

كما أفصح الفالح عن إقفال صفقات للقطاع الخاص العام الماضي بقيمة 285 مليار ريال في قطاعات مختلفة. لافتًا إلى ارتفاع تمويل رأس المال الجريء في السعودية في 2022 بنسبة 70% إلى نحو مليار دولار.

 

بدوره، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال جلسة في المنتدى، إن المناطق الاقتصادية الخاصة تهدف لجذب الاستثمارات إلى قطاعات وصناعات جديدة، قائمة ولكن بحجم محدود.

رئيس القطاع العقاري بوزارة الاستثمار السعودية: نعمل على إنشاء 26 جزيرة جديدة في مشروع البحر الأحمر

الهيئة السعودية للمقاولين: حجم قطاع التشييد يتجاوز 255 مليار ريال ويمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي

وكشف أنه سيتم تقديم تخفيض ضريبي لمدة 20 عامًا في المدن الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى إعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات بين الكيانات داخل المناطق الخاصة أو بين المناطق الخاصة المختلفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السعودية الحوسبة السحابية منتدى الاستثمار المناطق الاقتصادية الخاصة رأس المال الجريء

مواد متعلقة

رئيس القطاع العقاري بوزارة الاستثمار السعودية: نعمل على إنشاء 26 جزيرة جديدة في مشروع البحر الأحمر

الهيئة السعودية للمقاولين: حجم قطاع التشييد يتجاوز 255 مليار ريال ويمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي

السعودية تتوقع فتح 100% من مجالات الاستثمار داخلها خلال 8 شهور

ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية أمام المستثمرين الأجانب

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تعرف على أنواع وأسعار العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع (فيديو)

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

تعرف على صواريخ زعيم كوريا الشمالية بعد رسالته المرعبة لليابان

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83% (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للفرق المتوجة بأمم أفريقيا تحت 23 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

تفسير حلم أكل الملوخية في المنام وعلاقته بصلاح الحال وكسب الأموال

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية