مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد يناقش التنشئة الاجتماعية والحفاظ على الهوية

نظم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التنشئة الاجتماعية والحفاظ على الهوية"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إيبارشية الوادي الجديد "كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة" شارك فيها رواد الكنيسة من أولياء الأمور والشباب والمقبلين على الزواج وتحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا ارسانيوس اسقف الوادى الجديد والواحات.

صرح بذلك جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل، مؤكدًا في بيان له اليوم الإثنين، على دور المركز فى التشبيك مع كافة المؤسسات المجتمعية بهدف توصيل رسالة اعلامية صادقة فى مختلف القضايا لا سيما المتعلقة بتنشئة ورعاية الأجيال.

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وتحدثا فى اللقاء القسشنودة صهيون راعى كنيسة السيدة العذراء مريم والدكتور.منتصر صلاح أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب جامعة الوادى الجديد حيث تناولا عدة محاور أهمها:

-مفهوم التنشئة الاجتماعية من المنظور الدينى

-دور الكنيسة فى غرس القيم والسلوكيات الايجابية داخل الابناء

-قصص وايات من الكتاب المقدس عن رعاية الاباء للأبناء وتعميق التعاليم الدينية لديهم

-الانشطة الكنسية وإكساب الابناء المهارات الحياتية الصحيحة

-الاسرة وسيكولوجية التعامل مع الابناء والحفاظ على الهوية

-العوامل المؤثرة فى تشكيل السلوك لدى النشئ

-الاسس التربوية السليمة فى التعامل مع الأبناء

-القدوة ودورها فى غرس القيم لدى الأجيال.



ومن جانبه أوضح منصور سعيد أدم مدير مركز النيل للإعلام، أن الندوة تأتي فى إطار الاهتمام بمحور بناء الإنسان والتوعية بالأساليب والأسس العلمية للتنشئة الصحيحة.