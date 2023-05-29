المؤبد لعربجي اختطف طفلة واعتدى عليها جنسيًا في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " م.ال.م" عربجي بالسجن المؤبد مما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في اتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها جنسيا.

وصدر الحكم بعضوية كلا من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.

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وكانت القضية رقم 256 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل، والتعدي عليها بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن المتهم " م.ال.م" سائق عربة حنطور عربجي، قام بصطحاب المجني عليها الطفلة " م.م.ا" 10 سنوات، بأن أوهما بتوصيلها الي أحد المحلات التجارية التي ترغب في شراء وجبة غذائية منه، من خلال توصيلها بالعربة الحنطور،وما أن أبتعدا عن أعين الناس شعرت بالخوف فتعالت صرخاتها، فقام المتهم بتهدديها، فاستجابت لتهديده،حتي وصل بها الي أحد المناطق النائية وتعدي عليها، وعند عودتها قامت بإبلاغ والدها بالواقعة، الذي قرر تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة تولت التحقيق، بأن المتهم خطف المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشرة سنة ميلاديا، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.