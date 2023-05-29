حكماء المسلمين يختتم مشاركته بمعرض أبوظبي للكتاب بإقبال لافت على إصداراته (صور)

اختتم مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشاركته بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 بعد إقبالٍ لافتٍ وتفاعلٍ كبيرٍ من قِبَلِ روَّاد المعرض مع جناح المجلس وما تضمنه من إصدارات مهمة وفعالياتٍ ثقافيةٍ متنوعةٍ.

مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

وقدَّم جناح المجلس 168 عددًا من إصدارات دار الحكماء للنشر تنوَّعت بين كتب التراث وإصدارات حديثة خُطَّت بأقلام عددٍ من الكُتَّاب العرب والغربيين ممَّن يتبنونَ قِيم تعزيز الحوار والتَّسامح والتعايش بين البشر ونبذ خطاب الكراهية والتعصُّب والتمييز.

-إعلانات-

ومن أبرز الإصدارات التي شَهِدَت إقبالًا وبحثًا من الزوَّار كتاب "من دفاتري القديمة" لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب" لمؤلِّفه القاضي محمد عبد السَّلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، و"التسامح الديني في أديان العالم" لجاكوب نيوسنر وبروس شيلتون، و"مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" لمجموعة من الباحثين؛ وكتاب "قواعد الفَهم والتَّفاهم" للدكتور مصطفى بن حمزة عضو مجلس حكماء المسلمين، و"دراسات متشابه النَّظم في قصص القرآن الكريم" في مجلدين لعبد الغني الراجحي وكتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "إدراك التعايش" للدكتور آرون تايلر.

مجلس حكماء المسلمين

وشَهِدَ البرنامج الثقافي لجناح مجلس حكماء المسلمين تفاعلًا كبيرًا من قِبَلِ روَّاد المعرض؛ حيث قدَّم المجلس 7 ندوات على مدار أيام المعرض تناولَتْ عددًا من القضايا، وهي قضيَّة البيئة والاستدامة وعلاقتها بالأديان، التي قدَّمها الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي "الشيخ الأخضر"، وقضايا الشباب وتمكينهم بتقديمِ نخبةٍ من شباب صنَّاع السلام، وهم خليفة خالد أمين عام رابطة طلبة الإمارات والدكتورة عائشة خان، إسلام بدر، وقضية التعايش السلمي قدَّمها عضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عبد الرحيم مندي التَّميمي.

وكذلك دور مؤسسات التَّعليم في إعداد أجيال تتقبَّل الآخر وتبني معه مستقبلَ الأوطان قدَّمها الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد، بالإضافة إلى شرح دور مجلس حكماء المسلمين وأنشطته في تعزيز السِّلم قدَّمه السيناتور داتؤ الدكتور ذو الكفل البكري، عضو مجلس حكماء المسلمين وعضو مجلس الشيوخ الماليزي ووزير الشئون الإسلامية بماليزيا سابقًا، وقضية الهويَّة والمواطنة، قدَّمها المرجع الديني السيد علي الأمين عضو مجلس حكماء المسلمين، وكذلك "الأخوة الإنسانية دعوة عالمية للحوار" الَّتي قدَّمها الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وخلال أيَّام المعرض استقبل جناحُ المجلس عددًا من الضيوف وأصحاب القرار والفاعلين في مجالات النَّشر والترجمة وقطاع الثقافة على وجه العموم محليًّا ودوليًّا، وذلك بهدف تعزيز جهود تفعيل قطاع النشر في مجالات التسامح والتعايش الإنساني، وسبل نشر الكتاب العربي في المجتمعات غير الناطقة باللغة العربية؛ تيسيرًا لفَهمِ تعاليم الدين الوسطي الصحيح، بالإضافة إلى بحث سُبُل ترجمة إصدارات المجلس إلى اللغات المختلفة الأخرى.

هذا، ويستعدُّ مجلس حكماء المسلمين للمشاركة مطلع يونيو المقبل بمعرض الرباط الدولي للكتاب في الفترة من 1 إلى 11 يونيو عبر إصداراتٍ جديدةٍ متنوعة وبرنامج ثقافي متنوع.