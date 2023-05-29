الزراعة تحذر من 3 منخفضات حارة تضرب البلاد.. وارتفاعات قياسية بدرجات الحرارة

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة حارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الاقوى تضرب البلاد مع بداية فصل الصيف مناخيًا.

أوضح فهيم أن البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفضي الهند الموسمي، والسودان الموسمي، معًا بالتزامن مع منخفض شرق المتوسط الحار المتعمق، لافتًا إلى أن منخفض الهند الموسمي، يمتد على شمال البلاد ويتعمق منخفض السودان على مناطق جنوب الصعيد.

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ارتفاعات قياسية في الحرارة

تابع أن ذلك الأمر ينتج عنه ارتفاعًا قياسيًا آخر في درجات الحرارة بداية من يوم غدًا الثلاثاء، وتستمر 4 أيام متتالية تكون أشدها يوم الجمعة المقبل تصل الحرارة في الدلتا والقاهرة 43 درجة مئوية، والمنيا وبني سويف والفيوم واسيوط 44 درجة مئوية، وسوهاج وقنا والاقصر واسوان 45 درجة مئوية.

الأشعة الشمسية

أضاف أن الأشعة الشمسية تكون خلال تلك الفترة عمودية وقوية وقصيرة الموجة، وهي تعد الأخطر وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكًا أقل من الغلاف الجوي، محذرًا من التعرض لضربات الشمس، خصوصًا عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مع زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد تتراوح من 90% إلى 100% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس.

أشار إلى أن ذلك يتزامن مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المحملة بالرمال والاتربة، على مناطق الوجه البحري والقاهرة والظهير الصحراوي للدلتا.

خطورة ضربات الشمس

أكد على ضرورة توخي الحذر والحيطة من التعرض لضربات الشمس خلال فترات الظهيرة وارتداء الملابس قطنية وتناول الخضروات والفاكهه بشكل دائم حتى أنتهاء موجة الطقس المرتفعة.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة عالميا

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد ومتابعة وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته في مختلف المجالات، قام المركز بمتابعة تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (World Meteorological Organization, WMO) حول توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، تغذيها الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة النينو التي تحدث بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن هذه الفترة (الممتدة من 2023 حتى 2027) ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك للغازات الدفيئة وظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

أوضح التقرير أن هناك احتمالا بنسبة 66٪ أن يكون المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية بين عامي 2023 و2027 أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل، على أن تُصبح فترة الخمس سنوات ككل هي الأكثر دفئًا على الإطلاق.