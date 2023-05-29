الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الدقهلية

موعد نتيجة الشهادة
موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية، سيطرت حالة ترقب وقلق على طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية في الدقهلية، حيث أدي 125 ألف 246 طالبا وطالبة الامتحانات في 595 لجنة علي مستوى المحافظة 

وتزايدت أعمال البحث على محركات جوجل حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023  في الدقهلية، وتستمر  أعمال التصحيح بتعليم الدقهلية  لإعلان نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في المحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

ويواصل  أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، للمعرفة  موعد إعلان نتيجة  الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

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وتحرص فيتو على تقديم نتيجة الصف الأول الإعدادي في المنصورة وباقي مراكز المحافظة على مستوى 17 ادارة تعليمية بالمحافظة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث انتهت لجان تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الدقهلية من أعمال التصحيح لجميع المواد عدا العلوم تواصل تصحيحه اليوم 

 

وتستمر أعمال التصحيح  حرصا على إعلان النتيجة في أقرب وقت عقب الانتهاء من تصحيح جميع المواد ورصدها وتجميعها ومراجعتها واعتمادها من محافظ الدقهلية لإعلانها. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من التصحيح والاعتماد من الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.

 

 

وقال وكيل تعليم الدقهلية إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية

 

وشدد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

 

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

ومن جانبه كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها  ومراجعتها.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

 

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

 

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

 

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

 

 

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

 

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

تعليم الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

الحصول على نتيجة شهادة الإعدادية لعام 2023 في الدقهلية

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