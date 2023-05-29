الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

مستشفى الفيوم العام توقع بروتوكولا مع المركز الإقليمي لنقل الدم

توقيع البروتوكول،
توقيع البروتوكول، فيتو

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الفيوم، ويمثله الدكتور عبدالله محمد عقيلة مدير المركز، ومستشفي الفيوم العام، ويمثلها الدكتور محمد مصطفي الدمرداش مدير المستشفي، بغرض توفير كميات كبيرة من أكياس الدم، من خلال بنك الدم الإقليمي، تصرف مجانًا للمرضي المترددين على مستشفي الفيوم العام، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وإسعاف المرضي المحتاجين إلى نقل دم فورا.

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كما حضر توقيع البروتوكول كل من، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي باسم المحافظة والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، والدكتور محمد عبدالله مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الصحة، والدكتورة رحاب زيدان مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية.

تعاون بين المؤسسات

أوضح محافظ الفيوم، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحقيق التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات المتاحة لصالح المواطن المصري، وبما يضمن تحقيق السياسات الصحية التي تتبناها الدولة، لتحقيق معدلات جودة عالية في تقديم الخدمة، لكل مواطن علي أرض المحافظة.

توفير منتجات الدم للمرضي بالمجان

وأضاف محافظ الفيوم، أن توقيع البروتوكول يأتي في الأساس لصالح المرضى، لأنه سيعمل على توفير كميات من صفائح الدم الكاملة تخدم المرضي المترددين على مستشفى الفيوم العام وأبناء المحافظة بالكامل بالمجان.

نصوص البروتوكول

ينص بروتوكول التعاون، علي قيام مستشفي الفيوم العام يإعداد جداول لمواعيد وأماكن التبرع بالدم، وتسهيل مهمة تنفيذ حملات التبرع، علي أن يلتزم المركز الإقليمي لنقل الدم، بمواعيد الحملات التي يتم إخطاره بها، كونه مركزًا متخصصًا فى الدم ومشتقاته.

تحليلات شاملة للمتبرعين

 كما يقوم المركز يإجراء جميع الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة علي المتبرعين للتأكد من مدي لياقتهم للتبرع بالدم، وذلك بواسطة "طقم طبي متخصص" دون إجبار أحد علي التبرع، ويلتزم المركز أيضًا بعمل تحليلات شاملة للمتبرعين تشمل إختبارات "الإيدز، والزهري، وفيروسات الكبد الوبائي()- b)، لتوفير الدم بشكل آمن وخالي من أي فيروسات، علي أن تصرف كميات الدم التي يتم تجميعها مجانًا للمرضى، بناءً على خطاب معتمد ومختوم من المستشفي العام.

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