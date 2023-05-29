الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

وزيرة البيئة تلتقي وفد شركة MLG الإماراتية لبحث استغلال المنطقة الخضراء

وفد الشركة الإماراتية،
وفد الشركة الإماراتية، فيتو

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوفد شركة MLG” " لمناقشة العرض المقدم من الشركة لاستغلال المنطقة الخضراء وعدد من المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لإقامة أنشطة سياحة  بيئية للترويج لهذه المناطق، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ولبنى إبراهيم عبدالله الصايغ العضو المنتدب للشركة، وحمدان بن محمد بن زايد مالك الشركة، محمد عتيق عضو مجلس الإدارة.

مقترح مقدم لاستغلال المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة قيام الشركة بتقديم دراسة للمقترح المقدم لاستغلال المنطقة الخضراء بشرم الشيخ ومحميات كلًا من رأس محمد، نبق، سانت كاترين باعتبارها من أجمل المحميات في مصر  التى تتمتع ببيئات جيولوجية وبحرية فريدة التي يجب الحفاظ عليها، لافتتةً إلى أن  المقترح يتضمن إنشاء منشآت  بيئية مصممة للعمل باستخدام ممارسات مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم مواد معاد تدويرها للبناء.
 

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وأوضحت وزيرة البيئة أن  الأنشطة التى يتضمنها المقترح لتنفيذها فى الأماكن المستهدفة تتمثل فى مراقبة الطيور، الغطس، الغوص، المشي، استخدام سكوتر،  ركوب الدراجات في الجبل،  ركوب الجمال والخيل،لافتةً إلى أنه سيتم عقب تحديد النشاط  وآليات العمل استخراج تصاريح لممارسة النشاط وأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء والجهات الأمنية، لكى تكون للاستثمارات جدوى اقتصادية.
 

 ملف الترويج للمحميات الطبيعية

وأقترحت وزيرة البيئة تنظيم زيارة لمدينة شرم الشيخ لتحديد الفرص المتاحة للاستثمار، مشيرةً أنه بالنسبة للمنطقة الخضراء لابد من تحديد الإجراءات التى تجعلها منطقة صديقة للبيئة مستدامة، لافتةً إلى  أن ملف الترويج للمحميات الطبيعية ملف هام للغاية عملت عليه الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث  تم العمل عليه من خلال حملة  "ايكوايجيبت"،مشيرةً إلى أنه من ضمن التحديات التى واجهتنا فى ملف المحميات هى عدم وجود ترخيص للنزل البيئى، وقد قامت الوزارة بالعمل مع وزارة السياحة وتم تنفيذ دليلًا إرشاديًا للنزل البيئى وأصبح له تصنيف بالنجوم، كما تم العمل على دمج المجتمع المحلى داخل أنشطة المحميات بإعتبارهم سكان وحراس المحمية، لافتةً إلى أن محمية وادى الجمال حوالى  ٧٥%من انشطة المحمية  يقوم بها السكان المحليين، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق "حملة القبائل المحلية "فى اطار إحتفال الوزارة باليوم العالمى  للبيئة".

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ مدينة فريدة ومتميزة تتمتع بطبيعة خلابة وقد قامت الدولة بتطوير المدينة خلال الفترة الاخيرة لتكون مدينة خضراء مستدامة بيئيًا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأنشطة التى تخص السياحة البيئية موجودة بالفعل داخل المدينة ويتم تنفيذها فى عدد من الاماكن والمحميات، لذا فلابد للشركة تنفيذ أنشطة جديدة بشكل مميز يزيد من جمال المدينة ويساهم فى زيادة إقبال السياح عليها، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ أنشطة تستغل الجبال الخلابة التى تتمتع بها محافظة جنوب سيناء  .

وأوضح محمد عتيق عضو مجلس الإدارة أن الشركة تهدف إلى التعاون مع وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء لتقديم خدمة بيئية سياحية للزائرين بشكل  مستدام ومسئول يضمن  حصول الزوار على تجربة فريدة لا تُنسى، مع الحفاظ على استدامة البيئة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ  أنشطة مستوحاه من الطبيعة، مع استخدام  تكنولوجيات تساهم فى استمتاع الزائر بالراحة والجو الفريد  ، موضحًا أن الشركة ترغب فى العمل على محميات كلًا من نبق ورأس محمد وسانت كاترين لما لهم من طبيعة مميزة يمكن إستغلالها لخروج منتج سياحى بيئى مميز.

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