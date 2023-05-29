ضبط 16 متهما نفذوا 14 عملية سرقة بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق العاصمة.

سرقة متعلقات المواطنين بالسلام

وأسفرت الحملة عن ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (كارت فيزا باسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما).

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وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما (2) واقعة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتان، واتهموهما بالسرقة.



سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر



كما أسفرت الحملة عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب.

عصابة مصر القديمة



وتم ضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهم بسرقة مواد البناء من داخل موقع إحدى الشركات عملهم بأسلوب "كسر كالون الباب الحديدى"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقعة.



كما اسفرت الحملة عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بأسلوب "قطع الأسلاك" باستخدام سلاح أبيض حال ركنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.



وتم ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامه بسرقة ( آخر "يحمل جنسية ذات الدولة") بالإكراه باستخدام سلاح أبيض حال سيره بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه .. وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض بالطريق العام.



وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة كمية من المشغولات الفضية مختلفة الأشكال من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لإثنين من عملائه "سيىء النية" "تم ضبطهما "، وبحوزتهما المسروقات عبارة عن (كمية من المشغولات الفضية وزنت 1,550 جرام – مبلغ مالى – ميزان إلكترونى "مستولى عليهم") كما اعترف الأول بارتكابه واقعة سرقة أخرى بأسلوب "كسر الباب".. وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.



وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.