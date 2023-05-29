الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

ضبط 12 طن قمح بهدف الاحتكار في ديرمواس بالمنيا

القمح في المنيا،
القمح في المنيا، فيتو

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، إنه تم ضبط 5 سيارات ربع نقل محملة بـ 12 طن ونصف من محصول القمح بهدف الاحتكار، منها ٣ سيارات ربع نقل محملة بـ ٧ ونصف طن قمح، بنطاق مجلس قروي كفر خزام، وبإيقاف السيارات وفحص الاوراق تبين ان اصحابها كانوا في طريقهم لبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وتم توجيههم للتوريد بمطاحن ملوي، كما تم ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بـ ٥ طن،  بهدف الاحتكار، بقرية دلجا، وتم توجيههما للتوريد لشونة البنك الزراعي المصري بدلجا.

ويأتي ذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك في إطار تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين 

كما تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

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وفى ذات السياق، قاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة رقابية على الطرق الرئيسية والفرعية، وبحضور رؤساء القرى التسع بنطاق الوحدات المحلية القروية وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط 85 طن محصول القمح بهدف الاحتكار وذلك بقري (إبشادات ـ الروضة ـ نواى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوجيه الاقماح المضبوطة إلى صوامع وشون مركز ومدينة ملوي، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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