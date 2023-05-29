الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

تراجع الليرة التركية بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية

الليرة التركية،
الليرة التركية، فيتو

سجلت الليرة التركية مستويات قياسية جديدة من الانخفاض مقابل الدولار اليوم الإثنين على الرغم من ارتفاع الأسهم بعد أن حقق الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز في الانتخابات الرئاسية أمس الأحد.

 

تراجع الليرة التركية

وتراجعت الليرة إلى 20.065 ليرة للدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، متجاوزة أدنى مستوى قياسي سابق لامسته يوم الجمعة الماضي.

وانخفضت الليرة بنحو 7٪ منذ بداية العام، وخسرت أكثر من 90٪ من قيمتها على مدار العقد الماضي، مع وقوع الاقتصاد في قبضة دورات الازدهار والركود ونوبات التضخم المتفشية.

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 أسواق الصرف الأجنبي

ومنذ أزمة العملة في عام 2021، لعبت السلطات التركية دورًا عمليًا بشكل متزايد في أسواق الصرف الأجنبي حيث أصبحت التحركات اليومية صغيرة بشكل غير طبيعي وسجلت في الغالب ضعفًا بينما تضاءلت احتياطيات العملات الأجنبية والذهب.

 الليرة التركية، فيتو

 

وفي الوقت نفسه، تمتعت الأسهم بمكاسب حيث ارتفع مؤشر BIST-100 القياسي (.XU100) بنسبة 3.5٪ وارتفع مؤشر البنوك (.XBANK) بأكثر من 1٪. تضاءلت حصة مديري الأصول الأجنبية الذين يمتلكون الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود السوق بشكل رئيسي المستثمرين المحليين.

 

 السندات الدولارية في تركيا

وتراجعت السندات الدولارية في البلاد إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر على الأقل الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت تكلفة تأمين التعرض لديون تركيا عبر مقايضات التخلف عن السداد (CDS) إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر.

واليوم الإثنين، كانت السندات الدولية التركية ثابتة بينما كانت مقايضات سداد الديون تحوم عند مستوى إغلاق يوم الجمعة ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفًا يوم الاثنين، مع إغلاق العديد من الأسواق في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة لقضاء العطلات.

 

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