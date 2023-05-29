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ثقافة وفنون

عرض فيلم ملح الجبل بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

مركز الثقافة السينمائية،
مركز الثقافة السينمائية، فيتو

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣١ مايو الجاري، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "ملح الجبل" للمخرج الراحل طارق الميرغني، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط القاهرة. 

 

فيلم ملح الجبل 

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدى القرى في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتى يستخرجوا الملح من الجبل.

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المركز القومي للسينما

وكانت قد أشارت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، في وقت سابق إلى البصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل طارق الميرغني بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل. 

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