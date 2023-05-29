الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استرداد 1565 فدان أملاك دولة في مركز بنى مزار بالمنيا

استرداد 1565 فدان
استرداد 1565 فدان أملاك دولة في مركز بنى مزار بالمنيا، فيتو

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية. 

، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.
 

-إعلانات-


من جانبه، أوضح عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية، استردت 1565 فدان، املاك دولة، كان قد تم التقديم عليها على قانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

وأعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك وذلك بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
 
أوضح نائب المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه 21 والتى بدأت امس السبت 27 مايو وتستمر حتى 16 يونيو، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى 19 مايو الجارى وتم خلالها إزالة 776 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة.

وأضاف نائب المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة وذلك ضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
 
من جانبه قال اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف علي أعمال الموجة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أزالت 9 حالات تعدى بقرى تله وبنى محمد سلطان وطوخ الخيل وحى وسط المدينة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم تنفيذ ازالة المتغيرات المكانيه ( مخالفات البناء الحديثة ) في مركز ومدينة مغاغه

يذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى 29 أبريل وانتهت 19 مايو الجاري، وبدأت امس السبت 27 مايو المرحلة الثانية  وتستمر حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين اخبار محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة رئيس محكمة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالمنيا (تفاصيل)

إخماد حريق محدود بمطعم شهير فى مدينة المنيا

حريق على شريط السكك الحديدية فى مغاغة بالمنيا (صور)

قوات الإنقاذ النهري بالمنيا تنتشل جثتين لشابين

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

اضغط هنا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

تعرف على أنواع وأسعار العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع (فيديو)

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

تعرف على صواريخ زعيم كوريا الشمالية بعد رسالته المرعبة لليابان

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

الثوم يتراجع 4 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للفرق المتوجة بأمم أفريقيا تحت 23 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

تفسير حلم أكل الملوخية في المنام وعلاقته بصلاح الحال وكسب الأموال

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية