استرداد 1565 فدان أملاك دولة في مركز بنى مزار بالمنيا

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.



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من جانبه، أوضح عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية، استردت 1565 فدان، املاك دولة، كان قد تم التقديم عليها على قانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك وذلك بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



أوضح نائب المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه 21 والتى بدأت امس السبت 27 مايو وتستمر حتى 16 يونيو، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى 19 مايو الجارى وتم خلالها إزالة 776 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة.



وأضاف نائب المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة وذلك ضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.



من جانبه قال اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف علي أعمال الموجة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أزالت 9 حالات تعدى بقرى تله وبنى محمد سلطان وطوخ الخيل وحى وسط المدينة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم تنفيذ ازالة المتغيرات المكانيه ( مخالفات البناء الحديثة ) في مركز ومدينة مغاغه



يذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى 29 أبريل وانتهت 19 مايو الجاري، وبدأت امس السبت 27 مايو المرحلة الثانية وتستمر حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

