الدوري الايطالي، أنريكي يقترب من تدريب نابولي

الدوري الايطالي، كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الإثنين أن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني السابق لنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا أقترب مت تدريب فريق نابولي الإيطالي خلفا للمدرب الإيطالي سباليتي الذي تقرر رحيله عن تدريب الفريق.

لويس إنريكي يقترب من نابولي

وأضاف التقارير، أن لويس إنريكي على رأس مجموعة من المدربين يتفاوض معهم رئيس نادي نابولي الإيطالي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ونجح الإيطالي سباليتي في تحقيق لقب الدوري الإيطالي الممتاز مع فريق نابولي هذا الموسم بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما.

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ومن المقرر أن تكون مباراة نابولي ونظيره سامبدوريا، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هي الأخيرة للمدرب سباليتي مع بطل الدوري الإيطالي وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

نابولي يعرض مبلغا ضخما على لويس إنريكي

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الإسباني لويس إنريكي، مرشح لتدريب فريق كبير في إيطاليا الموسم المقبل.

وبدأت التوترات تتصاعد بين مدرب نابولي الحالي لوتشيانو سباليتي، ومالك النادي أوريليو دي لورينتيس، بعد أن حصل البارتينوبي على أول لقب للاسكوديتو منذ 33 عاما.

وأوضحت صحيفة "لا كورييري ديلوو سبورت"، أن اسم لويس إنريكي يبرز كمرشح مفضل ليحل محل لوتشيانو سباليتي في نابولي، مضيفة أن دي لورينتيس يحاول إقناع المدرب الإسباني، بالتوجه صوب إيطاليا.

وتابعت الصحيفة، أنه يتم إعداد عقد مدته عامين بقيمة 10 ملايين يورو سنويا لمدرب منتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي، وإذا رفض مدرب إسبانيا السابق العرض، فسينظر دي لورينتيس إلى خيارات أخرى مثل تياجو موتا مدرب بولونيا، وفينشنزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا.

وسبق لإنريكي الذي يعتبر من المرشحين أيضا لتدريب توتنهام، أن أشرف على تدريب روما في الدوري الإيطالي.

كونتي وجوليان ناجلسمان في الصورة

كشف تقرير صحفي إيطالي، إن الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، مرشح للعمل مع بطل الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن نابولي يخطط للتعاقد مع جوليان ناجلسمان، الذي تعرض لإقالة غريبة من قبل النادي الألماني في الأسابيع الماضية.

وأضاف أن نابولي عليه دفع حوالي 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات ناجلسمان، فرغم رحيله إلا أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي البافاري حتى 2026.

وأشار الموقع إلى أن أنطونيو كونتي أيضا أحد المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق الجنوب بجانب لويس إنريكي، مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق.

نابولي يكسر احتكار يوفنتوس الدوري الإيطالي

وأكمل نابولي تفوق الأندية الكبرى في إيطاليا على يوفنتوس، بعد كسر قبضة السيدة العجوز على اللقب والتي استمرات لـ9 سنوات متتالية.

وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت"، إلى نجاح فرق الكالتشيو في إنهاء احتكار اليوفي على اللقب في السنوات الـ3 الأخيرة.

وبعد تتويج يوفنتوس بطلا للكالتشيو 9 سنوات متتالية، نجح الثلاثي إنتر ميلان، ميلان ونابولي في الفوز باللقب آخر 3 مواسم، على الترتيب.

ويعد هذا اللقب هو الثالث في تاريخ نابولي، والأول منذ عام 1990 خلال حقبة الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا.

يذكر أن نابولي نال اللقب رسميا قبل 5 جولات من نهاية الموسم، سائرا على خطى إنتر ويوفنتوس عامي 2007 و2019.