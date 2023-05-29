الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

صالون حديث الأربعاء يناقش ديوان عظامي شفافة وهذا يكفي

صالون حديث الأربعاء،
صالون حديث الأربعاء، فيتو

يستضيف صالون الأربعاء الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن فى السابعة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 31 مايو الجاري بمركز الإبداع الفنى بساحة دار الأوبرا، الشاعر فتحي عبد السميع ومناقشة ديوانه "عظامي شفافة وهذا يكفي".

 

ومن المقرر أن يشاركه مناقشة الديوان الدكتور أحمد عمار أستاذ الأدب بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب جامعة قناة السويس.

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الشاعر فتحي عبد السميع 

فتحي عبد السميع من مواليد محافظة قنا، ويعتبر أحد أبرز شعراء الصعيد، حيث شارك في عدة جماعات أدبية مثل "جماعة أدبية"،و"جماعة أفراس"، كما شارك فى تحرير عدد من المجلات الأدبية غير الدورية في الصعيد مثل مجلة "بردية"، "الجنوبي"، و"أفراس". 

 

كما عمل أيضًا أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورة "المشهد الشعري" عام 2009، أمين عام مؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد عام 2011، ومنسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، عضو مجلس إدارة مركز "الثقافة اللامادية" بجامعة جنوب الوادي.

 

و حصل على العديد من الجوائز منها: المركز الأول في المسابقة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1994، جائزة القوات المسلحة عن قصيدته "صلاة العابر"، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية 2015، كما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2016.

 

صالون حديث الأربعاء 

يعتبر يسعد صالون حديث الأربعاء أحد أهم  الانشطة التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية، حيث يستضيف كبار الشخصيات الأدبية والنقدية والفنية، وتديره الدكتورة شهد مختار.

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صالون الأربعاء يناقش المجموعة القصصية بائع السخانات

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الشاعر فتحي عبد السميع صالون حديث الأربعاء حديث الأربعاء التنمية الثقافية مركز الابداع الفني

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