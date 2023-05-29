الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

دفن جثماني مسن ونجله عقب وفاتهما بحادث أليم في الشرقية

حوادث الطرق بالشرقية،فيتو
حوادث الطرق بالشرقية،فيتو

أصدرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، قرارًا بتسلم أهالي ضحايا حادث طريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة جثامين ذويهم، بعد التعرف على هويتهم لدفنهم بمقابر أسرهم بمحافظة بورسعيد.

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تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى الصالحية المركزى بوصول شخص يدعى"سيد.ع.م" 66 عاما مقيم محافظة بورسعيد ونجله “محمود” 36 عاما (جثة هامدة).

وبالانتقال لضباط قسم شرطة الصالحية الي مكان الحادث وبعمل التحريات اللازمة تبين حدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما  بطريق “36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة”.

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جرى التحفظ علي جثامين المتوفين بمشرحة مستشفي الصالحية والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة  وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.  

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية

 

.وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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