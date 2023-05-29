الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

استأنفت غرفة العمليات المركزية بديوان تعليم الوادى الجديد، اليوم الإثنين أعمالها لمتابعة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022_2023 م.

 

  وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، أن الغرفة منعقدة منذ الصباح الباكر بحضور جميع المعنيين ومديرى الإدارات التعليمية المختلفة ووكلائهم عبر الفيديو كونفرانس.

 

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتواصل لحظة بلحظة مع جميع الإدارات التعليمية للإطمئنان على إنتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات مع التنبيه المشدد بتوفير الجو المناسب للطلاب ومتابعة الامتحانات على مدار اليوم. 

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 يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، تفقدوا أمس الأحد، أعمال امتحانات نهاية العام لشهادة الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، وذلك خلال جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم، يرافقهم وفد الوزارة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

  واطمأن الوزير والمحافظ على سير الامتحانات داخل اللجان ومستوى الاختبارات وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب،و توفير كافة سبل الراحة اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب.  كما تفقدوا قسم تصنيع ألواح وصيانة شبكات الطاقة الشمسية بالمدرسة، والذي يُعد أحدث أقسام المدرسة التي تم إنشائها؛ لتدريب وتأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل في إطار خطة تطوير التعليم الفني وتعزيز مهارات طلابه وخريجيه.

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