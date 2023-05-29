الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية بعدد من المصانع وتكرم المحالين للمعاش

في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة بما ينعكس بالإيجاب على توسيع مداركهم وتطوير أسلوب تفكيرهم؛ نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين بعنوان "مكانة العمل وأدابه ودوره في تنمية المجتمع".

تفاصيل الندوتين وأهميتها للعاملين

وفي هذا الصدد أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه حضر الندوتين عددا من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وحاضر بالندوتين الشيخ هانيء محمد عباس سويد والذي تحدث عن آداب العمل وضرورة احترام العاملين لبعضهم البعض واحترام خصوصيتهم وتقديم المساعدة للموظفين الجدد وترشيد إستهلاك الموارد المتاحة بمحل العمل، فيما أوضحت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص أنه خلال الندوتين استمع فضيلة الشيخ إلى استفسارات الحاضرين بشأن موضوع الندوة وقام بالرد عليها.

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تحسين وتنمية مهارات العاملين

وفي إطار الحرص علي تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى بالتواصل المستمر مع العاملين بكافة الجهات التابعة لإطلاعهم علي المستجدات الخاصة بالعمليات الإنتاجية والإستماع من خلالهم لكافة المعوقات التى تواجههم أثناء القيام بمهام عملهم والعمل علي حلها، عقد المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) اجتماعًا مع العاملين بالقطاعين الإداري والقانوني، حرص من خلاله علي توجيه العاملين بالقطاع الإداري علي تحسين وتنمية مهارات العاملين بالمصنع من خلال توفير مجموعة من أحدث الدورات التدريبية للعاملين في كافة المجالات وكذلك وجه "جمال الدين" العاملين بالقطاع القانوني بالعمل على سرعة حل كافة المسائل والاشتباكات القانونية للمصنع وذلك حفاظا علي حقوق المصنع.

شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي)

وفي سياق متصل عقد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) اجتماعًا مع العاملين بالشركة، حيث تم خلال اللقاء إستعراض الموقف الحالي للشركة والمشروعات المستقبلية التي تشارك في تنفيذها، وتم على هامش اللقاء تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة (مصنع 45 الحربي) كما تم تكريم السادة العاملين المحالين إلى المعاش في شهر مايو 2023 عرفانًا وتقديرًا لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية بالشركة على أكمل وجه، وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج ودعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية.

شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)

وفي ذات السياق قام المهندس حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بتنظيم حفل تكريمي للسادة البالغين سن التقاعد القانونية في شهر مايو ٢٠٢٣ وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال سنوات خدمتهم بالشركة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم القادمة.

قافلة طبية من وزارة الصحة

من ناحية أخرى قام المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي باستقبال قافلة طبية من وزارة الصحة، يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بضرورة تقديم الرعاية الصحية للعاملين والعاملات من منطلق الإيمان بأن العنصر البشري هو حجر الأساس بالإنتاج الحربي، حيث تم إجراء فحص مجانى للعاملين (إعتلال كلوى- ضغط- سكر تراكمى- سكر عشوائى - دهون ثلاثية - كشف مبكر لسرطان الثدى) كما تم توفير وحدة متنقلة مجهزة بجهازيّ "ماموجرام" وسونار على أعلى مستوى تكنولوجي للكشف عن سرطان الثدي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (100 مليون صحة) لخدمة العاملين بقطاع التدريب وعدد من شركات ووحدات الإنتاج الحربي فى محيط القطاع وهي (الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة - شركة الانتاج الحربي لنظم المعلومات - م/27- م/100- م/200- م/300)، وعقب ذلك قام رئيس قطاع التدريب بتكريم الفريق الطبي نظرًا لمجهوداتهم فى خدمة العاملين.