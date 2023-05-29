الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

إجراء أشعة مقطعية لمومياوات فرعونية بمستشفى أسوان الجامعى

اشعه مقطعية لمومياوات
اشعه مقطعية لمومياوات تم اكتشافها فى اسوان، فيتو

قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إنه في إطار التعاون المزمع إقامته في المستقبل القريب بين كلية الآثار جامعة أسوان وجامعة ميلان الإيطالية، وتم إجراء أشعة مقطعية للكشف على المومياوات بمستشفى أسوان الجامعى والتى تم العثور عليها فى منطقة أغاخان، وسيتم عمل الفحص العلمي لعدد من المومياوات المكتشفة حديثًا والتى تعود الى العصر المتأخر والعصر اليونانى الرومانى،  وذلك لاعداد تقارير واجراء الأبحاث العلمية والدراسة، بقسم الأشعة المقطعية بمستشفى جامعة أسوان.

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ويأتى ذلك  تحت رعاية  الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات الجامعة،والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتوره ثناء ابوطالب عميد كلية الآثار، وذلك فى ضوء التعاون العلمي المتبادل بين جامعة أسوان متمثلة فى كلية الطب وجامعة ميلان الإيطالية متمثلة فى بعثة الحفائر الاثرية بمنطقة الأغاخان بأسوان.  

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة أن مستشفيات جامعة أسوان بها العديد من الأجهزة الطبية الحديثة والمعامل العلمية والطبية التي تخدم عملية البحث العلمي والطبي، وبروتوكولات التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والجامعات العالمية في العديد من التخصصات الطبية والبحثية.

كما أوضحت الدكتوره ثناء أبوطالب عميد كلية الآثار جامعة أسوان،إن تم عمل سكان وأشعة لعدد 7من الموميات، بحضور الدكتور أحمد فرمان وكيل كلية الآثار لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من  أعضاء هيئة التدريس والهيئةالمعاونة بالكلية.

كما حضر من جانب كلية الطب الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس بقسم الأشعة بكلية الطب جامعة أسوان، كما حضر من جانب وزارة السياحة والآثار الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، ومفتشي المنطقة،الى جانب الدكتورة باتريسيا مديرة البعثة الإيطالية وأعضاء البعثة الأثرية.

 

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​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان اشعة مقطعية اغاخان البيئة

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