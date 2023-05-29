المستندات المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية، 4 مستندات مطلوبة، وفروق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة

وضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة كل ما تريد معرفته عن استصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية.

وقال البنا: وفقا لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب.

وأضاف البنا: إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما ويختص بنظرها قاضي الموضوع بمحكمة الأسرة.

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إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية.



يقدر أجر مسكن مناسب للمحضونين.



إذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.



وأشار البنا: للنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها.



وأوضح البنا: المستندات والأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية هي:



وثيقة أو شهادة الزواج.

صورة الرقم القومي للزوجة.

محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.

شهادة ميلاد الصغار.

الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة

وأوضح المحامي عبد الصادق البنا الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، حيث إن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه بسبب حضانتها لصغار، ويتم تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة وهو المسكن الذي أقيمت فيه العلاقة الزوجية، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية ما زالت قائمة وتتمكن الزوجة مع زوجها من المسكن (تمكين مشترك).

وكشف "البنا" إمكانية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلا من التمكين من مسكن الزوجية.



الإجراءات القانونية اللازمة للتمكين من شقة الزوجية

وكشف عبد الصادق البنا المحامي عن الإجراءات القانونية اللازمة للتمكين من شقة الزوجية وهي تحرير محضر رسمي تطلب فيه قرار تمكين، ويصدر القرار بناء على شهادة الشهود وتحريات المباحث، وسينفذ بالقوة الجبرية من خلال قوة من الشرطة، وسيتم ذلك في فترة قصيرة.

وقال عبد الصادق البنا المحامي إنه يحق للزوجة طلب التمكين وسيتم تمكينها طالما أنه مسكن الزوجية، حتي وإن مر ٣ سنوات علي تركها منزل الزوجية دون حيازة.

كما كشف البنا عن خطوات تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.2-يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.4-الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.

ما هي محاكم الأسرة؟

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديًّا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.