مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 - 6 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم،الالتزام بأداء الصلاة في وقتها المحدد وبالشروط والأحكام التي جاء بها الشرع الإسلامي من الأمور المهمة، حيث إن الصلاة تعبر عن الانضباط والتأديب والتزام العبد بأوامر الله تعالى، وتعد مرآة للإيمان والتقوى والتواضع.

أدلة مشروعية الأذان

مواقيت الصلاة، ومن أدلة مشروعية الأذان فى السُّنَّة النبوية الشريفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث حيث قال: "أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَفَرٍ مِن قَوْمِي، فأقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وكانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنا إلى أهالِينا، قالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فيهم، وعَلِّمُوهُمْ، وصَلُّوا، فإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ".

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مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:10

الظهر: 12:53

العصر: 4:29

المغرب: 7:52

العشاء: 9:23

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:11

الظهر: 12:58

العصر: 4:37

المغرب: 7:59

العشاء: 9:33

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 4:22

الظهر: 12:53

العصر: 4:22

المغرب: 7:46

العشاء: 9:13

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:04

الظهر: 12:49

العصر: 4:26

المغرب: 7:49

العشاء: 9:21

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

فلسفة الأذان في الإسلام

وفلسفة الأذان جاءت من أن الخمس صلوات التى فرضت فى الإسلام محددة بأوقات معينة ولا يجوز إقامتها إلا فى وقتها كان من المهم واللازم وجود نداء يذكِّر المصلين بأوقاتها حتى لا يتكاسلوا أو ينسوا تلك الأوقات، ومن الأمور التى ربما لا يعلمها كثيرون أن الأذان لم يكون موجودًا؛ وإنما شُرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة المنورة.

صيغة الأذان والإقامة

وللأذان صيغة متواترة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله ﷺ هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".

وصيغة إقامة الصلاة في هذا الحديث: "الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

فضل الصلاة في وقتها

فضل الصلاة في وقتها كبير جدًا ومتعدد الجوانب، حيث إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الصلاة في أوقات محددة وأعطانا هذه الأوقات لنتقرب إليه ونعبده، وقد ذكر الله في القرآن الكريم قوله: "إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" (النساء: 103)، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى حدد للصلاة أوقاتًا معينة يجب علينا الالتزام بها.

فضل الصلاة في وقتها يتضمن العديد من الجوانب، منها:

تقوية العلاقة العبد بالله: فإن الصلاة في وقتها تعزز العلاقة بين العبد وربه، فعندما يقوم العبد بأداء الصلاة في وقتها يشعر بالقرب من الله ويعبد الله بطريقة صحيحة ومقبولة.

تحقيق الأجر الكامل: فإن الصلاة في وقتها تحقق الأجر الكامل الذي وعد الله به، فإذا تأخر العبد عن الصلاة في وقتها فإنه يفقد جزءًا من الأجر الذي كان سيحصل عليه لو قام بأداء الصلاة في وقتها.

التركيز والانصراف الكامل للعبادة: فإن الصلاة في وقتها تمنح العبد فرصة للتركيز والانصراف الكامل للعبادة، حيث يكون العبد مركزًا تمامًا على الصلاة وعلى ذكر الله ولا يشتغل بأي شيء آخر، وهذا يزيد من خشوع العبد وتقوية إيمانه.

الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية: فإن الصلاة في وقتها تعمل على تحسين الصحة النفسية والجسدية للإنسان، حيث يشعر الإنسان بالراحة والاسترخاء بعد الصلاة، وتعمل الصلاة على تحريك الجسم وتنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات.

المحافظة على الأمن الروحي: فإن الصلاة في وقتها تعمل على المحافظة على الأمن الروحي، حيث تحمي الإنسان من الوقوع في المعاصي والذنوب، وتعزز الإرادة والتحكم على النفس.

الرفعة والتعظيم للدين وللمسلمين: فإن الصلاة في وقتها تعمل على رفعة وتعظيم الدين الإسلامي والمسلمين، وتعطي صورة إيجابية عن الإسلام وعن المسلمين في المجتمع.

وبالتالي، يمكن القول إن فضل الصلاة في وقتها كبير جدًا ومتعدد الجوانب، ويجب على المسلمين الالتزام بأداء الصلاة في وقتها المحددة والحفاظ على هذا الفضل العظيم.