الإثنين 29 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

كيفية تخفيض استهلاك الإنترنت في حاسبات نظام تشغيل ويندوز

نظام ويندوز، فيتو
نظام ويندوز، فيتو

يواجه الكثير  من  مستخدمي حاسبات  نظام ويندوز مشكلة نفاد باقات الإنترنت أثناء قيامهم  بإنجاز الأعمال المطلوبة ويبحثون عن كيفية تخفيض استهلاك الإنترنت ولذلك نقدم خلال السطور التالية نستعرض خطوات  تقليل استهلاك الإنترنت والحفاظ على الباقة لمستخدمي حاسبات ويندوز دون التأثير على اعمالهم. 

تقييد استخدام  الإنترنت لنظام  ويندوز 

- تعد خاصية تقييد استهلاك الإنترنت فى نظام ويندوز مهمه للغاية فهى لا تحافظ على الإنترنت فقط ولكن تفيد هذه الخاصية أيضا في تقليل الوقت الذي يمضيه الأطفال في الإنترنت بشكل يومي أو شهري للاستهلاك فى نظام ويندوز حيث يمكن وضع حد لكل شبكة إنترنت لاسلكية بشكل منفصل، حيث يتم جعل الإتصال يتوقف تلقائيًا عند الوصول لهذا الحد بجانب وضع حد منفصل استهلاك الإنترنت السلكي عبر الجهاز وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

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- التوجه إلى نافذة الإعدادات وبعد ذلك اختيار إعدادات الإنترنت والشبكات ثم اختيار إعدادات الشبكات المتقدمة وبعد ذلك التوجه إلى استهلاك البيانات في قسم المزيد من الإعدادات وتعرض نافذة استهلاك البيانات جميع التطبيقات التي تستهلك الإنترنت وحجم هذا الاستهلاك.  

- يمكن عبر الضغط على إدخال الحد وضع حد الاستهلاك الجديد للإنترنت بشكل عام كنا يمكن جعل حد استهلاك الإنترنت يتجدد شهريًا أو أن يعمل لفترة محددة ولمرة واحدة أو أن يكون مفتوحًا طوال الوقت. 

- يمكن تحديد تاريخ في كل شهر ليتم تجديد الحد الشهري، ويعني هذا أن النظام يحذف كل الاستهلاك السابق ويبدأ في مراقبة الاستهلاك الجديد ولكن إذا تم اختيار أن يكون مفتوحًا دون أي حد، فإن النظام يطلب إدخال تاريخ ليجدد الإستهلاك بعده، ويعني هذا أن يصبح الاستهلاك صفرًا بعد التاريخ الذي يتم إدخاله ويساعد هذا الاختيار على معرفة حجم البيانات التي يتم استخدامها بشكل شهري، وذلك من أجل تقييم استخدام الإنترنت والتأكد من عدم وجود برمجيات خبيثة أو سرقة لحجم باقة الإنترنت الخاصة. 

العودة إلى الوضع الطبيعي للاستهلاك 

- يمكن بكل بساطة إزالة حد الاستهلاك والعودة إلى الوضع الطبيعي في استهلاك الإنترنت بنظام مايكروسوفت ويندوز وذلك عبر الضغط على زر إزالة الحد الموجود في نافذة استهلاك البيانات ضمن الإعدادات المتقدمة لاتصال الإنترنت وقد يطلب النظام التأكيد على إزالة حد الاستهلاك والسماح بالاستهلاك بشكل مفتوح دون أي مشاكل.

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