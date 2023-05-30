تعرف على مهام مجالس الجامعات الخاصة والأهلية وشروط تعيين المدرسين بها

قانون تنظيم الجامعات الخاصة، نص قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، علي أن يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ولكل مجلس في نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتى:





اختصاصات مجالس الجامعات الخاصة والأهلية





- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.

- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.

- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالى.

- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التى تضعها الدولة لقبول الطلاب.

- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له.

- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.

- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى.

-إعلانات-

وضع عددا من الضوابط المشددة قبل منح تراخيص إنشاء الجامعات الخاصة، كما أوضح جيدا آليات التعامل في القطاع التعليمي المصري وواجبات وحقوق الجامعات وكذلك الطالب، وكيفية التعامل معه على قاعدة التعليم أو الربح من النشاط التعليمي.





أموال الجامعات الخاصة





ونص قانون تنظيم الجامعات الخاصة والاهلية، على أنه يجوز إنشاء جامعات خاصة على أن تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.



ويكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية، على أن تستهدف الجامعة المساهمة فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.



وتضمن قانون تنظيم الجامعات شروط تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، إذ يعين كل منهم بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار