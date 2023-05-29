قرية إسبانية تنتهي من التصويت في انتخابات محلية خلال 30 ثانية

صوت سكان قرية كاملة في إسبانيا خلال 30 ثانية في الانتخابات المحلية، نهاية هذا الأسبوع، وحطم الناخبون السبعة في قرية فيارويا الصغيرة بمقاطعة لاريوخا، رقمهم القياسي السابق وهو 32 ثانية.

ويتولى رئيس البلدية المنتهية ولايته، سالفادور بيريز، المنصب منذ 1973.

وقال لوسائل الإعلام المحلية: "لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على الأصوات السبعة كلها، ولكن من المرجح أنني سأحصل عليها كاملة".

وأضاف بيريز أن "سكان فيارويا مدربون بشكل جيد، وكانوا مستعدين للتصويت بمجرد افتتاح مكتب الاقتراع".

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مزرعة الأخطبوط

تجمع نشطاء من أنصار حقوق الحيوان أمس الأحد في مدريد للاحتجاج على خطط لبناء مزرعة أخطبوط في إسبانيا، قائلين إنه لا توجد قوانين خاصة في البلاد والاتحاد الأوروبي لضمان رفاهية الحيوانات في الأسر.

المزرعة المقترحة، التي تهدف إلى تربية الأخطبوطات على نطاق واسع في الأسر، من المقرر أن يتم بناؤها العام المقبل في جزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني يقع في المحيط الأطلسي.



ظهر بضع عشرات من الأشخاص للتعبير عن مخاوفهم بشأن مشروع يخطط لحصر ثلاثة ملايين أخطبوط في برك، على الرغم من أن هذه المخلوقات هي حيوانات مفترسة منعزلة في بيئتها الطبيعية.

قال خايمي بواسادا، المتحدث باسم الاحتجاج الذي دعت إليه منظمات رعاية الحيوان المختلفة، ”إنه مشابه لسجن نمور معًا. إنهم سيفترسون بعضهم البعض وسيحاولون الهروب أيضًا بسبب ذكاءهم ومهارتهم العالية”.

قالت نوفا بيسكانوفا، شركة المأكولات البحرية التي تروج لهذه المزرعة، إن الأخطبوطات التي تزرع في الأسر سوف تتصرف بشكل مختلف عن تلك الموجودة في البرية. منذ عام 2018، أدارت الشركة مشروعًا تجريبيًا في منشأة بحثية في شمال إسبانيا، حيث نجحت في تربية خمسة أجيال مولودة في الأسر من هذه الكائنات.

قال روبرتو روميرو، مدير الاستزراع المائي في الشركة متعددة الجنسيات:” ”لا يمكن زراعة أي نوع (حيواني) في الاتحاد الأوروبي بدون احترام شروط رفاهيتها”.



المأكولات البحرية

نظرًا إلى أن الطلب على استهلاك الأخطبوط في ازدياد، يُنظر إلى زراعة الأخطبوط كخطوة أولى نحو ضمان إنتاج غذائي مستدام.

يعتبر الأخطبوط عنصرًا أساسيًا في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، ويحظى بشعبية خاصة في إسبانيا وإيطاليا، على الرغم من أن كلاهما يستورد معظم الأخطبوط الذي يستهلكه.

في الآونة الأخيرة، اتسع الطلب العالمي على هذه الأطعمة الشهية، حيث شهدت دول مثل الولايات المتحدة زيادة بنسبة 23٪ في الواردات وشهدت الصين زيادة بنسبة 73٪ بين عامي 2016 و2018، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

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