أحمد كشري: تتويج الأهلي باللقب الأفريقي القادم ضرورة للكرة المصرية، مجلس الخطيب نجح بنسبة 100%، وفيتوريا قادر على إعادة الفراعنة إلى منصات التتويج (حوار)

أحمد عبد المنعم كشرى مهاجم النادي الأهلي السابق فتح قلبه لفيتو في حوار خاص تحدث فيه عن رأيه في مباراتى المارد الأحمر والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وأداء مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب وقال إن فيتوريا قادر على عودة الفراعنة إلى منصات التتويج.

في البداية حدثنا عن رأيك في مباراتى المارد الأحمر أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

بكل تأكيد مباراتين في غاية الصعوبة لكن النادى الأهلى قادر على الحسم من خلال الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين على الأقل ووقتها سوف يكون قريبا من حصد اللقب الأفريقي الحادى عشر في تاريخ القلعه الحمراء..

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برأيك حال فوز الأهلى باللقب الأفريقي هل ستكون بداية جديدة للكرة المصرية؟

بكل تأكيد عندما يكون النادى الأهلى فى مستوى مميز يكون المنتخب الوطنى فى حالة مميزة باعتبار النادى الأهلى العمود الفقري للمنتخب على مر التاريخ.



هل فيتوريا قادر على إعادة الفراعنة إلى منصات التتويج؟

بكل تأكيد فيتوريا مدرب جيد وله اسم كبير في عالم التدريب والجيل الحالى من المنتخب الوطني يملك مزيج من اللاعبين المميزين بين الخبرة والشباب وعلى رأسهم محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبى العالم.

كيف كانت فترة تواجدك بالنادي الأهلي التى امتدت لخمس سنوات؟

من أفضل فترات حياتى الكروية حققت العديد من البطولات مع النادى الأهلى وحصلت على لقب الهداف التاريخي للنادي الأهلي في البطولات العربية التى كان النادى يشارك فيها بشكل مستمر خلال فترة تواجدى بالقلعة الحمراء.



وماذا عن المنافسة مع نجوم كبار بحجم فليكس وحسام حسن؟

بالطبع المنافسة كانت صعبة للغاية مع مهاجمين كبار بحجم أحمد فليكس وحسام حسن لكن تعرض حسام حسن للإصابة ساهم في مشاركتى بشكل أساسي واستطعت أن أكون مؤثر مع الفريق واحىززت أهداف عديدة مع الفريق رغم عدم مشاركتى بشكل أساسي كثيرا.



حدثنا عن اللعب بجوار نجم كبير بحجم حسام حسن؟

حسام حسن من أفضل المهاجمين في تاريخ القارة الأفريقية وتعلمت منه الكثير خاصة الاصرار على المكسب والقتال حتى آخر لحظة لتحقيق الانتصار.

هل تعرض جيلك لظلم بعدم المشاركة في البطولة الأفريقية؟

بكل تأكيد نعم فقد كنا فريق مكدس بالنجوم ومسيطر على البطولات المحلية والعربية وقرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الراحل العظيم المايسترو صالح سليم بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية حرمنا من تحقيق القاب عديدة للنادى كانت كفيلة بأن تجعلنا من افضل الأجيال في تاريخ النادي خاصةً اننا على المستوى المحلى كنا متفوقين على نادى الزمالك الذى كان مدجج بالنجوم وحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1996 ونحن أبطال الدوري وعلى مستوى البطولة العربية العربية فزنا على أندية كبيرة بحجم الرجاء البيضاوي والهلال السعودي والصفاقسي التونسى وحققنا أكثر من لقب خارج الديار.



وما سبب رحيلك عن النادي الأهلي رغم تألقك ؟

مستر تسوبيل مدرب النادى الأهلى فى ذلك التوقيت كانت علاقتي به غير جيدة ففقد كان لأ يحب النجوم كما اننى تلقيت عروضا للاحتراف الأوروبى وانتقلت إلى نادي نيوشاتل السويسري ولكنى ندمت على الرحيل عن الأهلى خاصة أنه بعد رحيلى رحل خط هجوم القلعه الحمراء بالكامل وكانت الفرصة متاحة لى للمشاركة بشكل أساسي.

دعنا ننتقل الى محطة أخرى في مسيرتك وهى عملك في التدريب؟

بدأت عملى في التدريب مع منتخب جيبوتى وكانت تجربة مميزة واستفادت منها كثيرا خاصة أنها كانت في بداية مشواري وبعدها قررت التوجة الى التدريب داخل مصر وتوليت تدريب العديد من الأندية مثل أسوان والنصر للتعدين وإنبى وتركت بصمة جيدة.



وماذا عن تجربتك في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي؟

النادى الأهلى طلبنى لتولى تدريب فريق مواليد 97 وعندما يطلبن الله النادى الأهلى لا استطيع التأخر عن بيتى رغم أننى كنت أتولى تدريب فرق في الدرجة الأولى واستطعت تصعيد أكثر من لاعب داخل الفريق الأول وقتها أبرزهم كريم نيدفيد وناصر ماهر وكريم بامبو ورمضان صبحى.



ما رأيك في تولى بدر رجب مديرا فنيًا للقطاع للناشين بالنادي الأهلي؟

قرار رائع من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأتصور أن الكابتن بدر رجب بخبرته الكبيرة قادر على إعادة قطاع الناشئين بالنادي إلى مكانته الطبيعة كأفضل قطاع ناشئين داخل مصر.

في النهاية ما رأيك في أداء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؟

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب نجحت بنسبة 100% وحقق العديد من البطولات على مستوى جميع الفرق الرياضية وليس كلة القدم فقط واتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق مزيد من النجاح للنادي الأهلي خلال السنوات المقبلة.