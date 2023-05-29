الإثنين 29 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

طريقة الحذف النهائي لحساب تطبيق الرسائل الفورية واتساب

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

يبحث  العديد من مستخدمي  تطبيق واتساب عن طريقة حذف حساباتهم من التطبيق  بشكل نهائي سواء لأسباب تتعلق بالخصوصية أو لعدم رغبتهم فى استخدام واتساب مرة أخرى ولذلك نقدم خلال السطور التالية خطوات حذف حساب واتساب نهائيا.  


طريقة حذف حساب واتساب 

- قبل حذف حساب واتساب يجب العلم أن حذف الحساب هو إجراء لا رجوع عنه حيث لا يمكن إعادة الحساب حتى ولو تم حذفه عن طريق الخطأ. 

- لحذف حسابك يتم فتح واتساب والضغط على خيارات إضافية، ثم الإعدادات ثم  الحساب من حذف حسابي. 

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- كتابة رقم الهاتف بالصيغة الدولية الكاملة والنقر على حذف حسابي. 

- تحدِّيد سبب حذف الحساب من القائمة المنسدلة والضغط على حذف حسابي، ويؤدي حذف الحساب إلى حذف الحساب من واتساب وحذف سجل الرسائل والحذف من كل مجموعات واتساب والحذف النسخة الاحتياطية من Google Drive. 

 

- في حال حذفت الحساب في واتساب لن يتم الوصول إليه مرة أخرى، كما قد يستغرق اكتمال حذف المعلومات من واتساب مدة تصل إلى 90 يومًا من بدء عملية الحذف كما قد تحتفظ وانساب  بنسخ من المعلومات بعد مدة 90 يومًا في التخزين الاحتياطي المستخدم  لاستعادة البيانات في حال حدوث كوارث أو خطأ بالبرنامج أو غير ذلك من حوادث فقدان البيانات استحالة  الوصول إلى المعلومات في واتساب خلال تلك الفترة. 

- لن يؤثر ذلك  في المعلومات المتعلّقة بالمجموعات التي تم إنشاؤها أو المعلومات المتعلّقة  والتي يمتلكها المستخدمون الآخرون، مثل نُسخهم من الرسائل التي تم إرسالها  إليهم. 


بيانات سجلات واتساب 

- قد تحتفظ واتساب ببيانات سجلات معينة في قواعد بياناتها حتى بعد حذف الحساب. 

ولكن سيتم فصل هذه البيانات عن أي معلومات تعريفية بحيث لا يمكن ربطها بالحساب بعد ذلك حيث يتم المواظبة  على مسح معلومات تعريفية معينة من بيانات السجل هذه، واستبدال أي مثيل لمعرف الحساب بمعرف بديل لا يمكن ربطه مرة أخرى بالحساب  بمجرد الحذف.  

 

وواتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، ويتم  إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى ويعمل تطبيق عميل واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب، طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يظل متصلًا بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب. 

 كما تتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة.. وفى في يناير 2018، أصدر تطبيق  واتساب تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى واتساب بيزنس، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل واتساب القياسي. 

 
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