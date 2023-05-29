الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

جوجل يحتفي بالذكرى 90 لميلاد الأديب عبد الرحمن منيف

الأديب عبد الرحمن
الأديب عبد الرحمن منيف، فيتو

عبد الرحمن بن إبراهيم المنيف، احتفى محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد عبد الرحمن بن إبراهيم المنيف الذي ولد في عام 1933م، ويعد عبد الرحمن منيف أحد أعلام الأدب والفكر في المملكة العربية السعودية، وقد اشتهر بأعماله الأدبية والفكرية الهامة،  بوضع صورة كارتونية له على صدر صفحته الرئيسية.


عبد الرحمن بن إبراهيم المنيف كان مفكرًا وناشطًا سياسيًا ثم خبيرًا اقتصاديًا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في هذا المجال.

-إعلانات-

جوجل يحتفي بالمنيف، فيتو


وقد كان عبد الرحمن منيف من أبرز التجار في السعودية، حيث كان يشتهر برحلات التجارة بين السعودية واليمن، ولد في بلدة  تقع على طريق عيون الجوى في وسط المملكة العربية السعودية، وتربى في بيئة عائلية تحرص على التعليم والثقافة. 


ولا يمكن الحديث عن تاريخ الأدب والفكر في المملكة العربية السعودية دون الإشارة إلى الإسهامات المهمة لعبد الرحمن منيف في تطويرهما. لذلك، نحتفل اليوم بذكرى ميلاد هذه الشخصية الهامة التي تركت بصمتها في تاريخ بلدنا.


ميلاد عبد الرحمن منيف

عبد الرحمن منيف ولد عام 1933  لأب سعودي وأم عراقية، درس في الأردن حتى حصل على الشهادة الثانوية، ثم انتقل إلى بغداد والتحق بكلية الحقوق في عام 1952، وشارك في النشاط السياسي هناك وانضم إلى حزب البعث. ومع ذلك، تعرض للطرد من العراق مع عدد كبير من الطلاب العرب بعد توقيع حلف بغداد عام 1955. بعد ذلك، انتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته، وفي عام 1958 انتقل إلى بلجراد لإكمال دراسته في اقتصاديات النفط وحصل على الدكتوراه في هذا التخصص.


الحياة العملية

عبد الرحمن منيف بعد حصوله على الدكتوراه، انتقل إلى دمشق عام 1962 ليعمل في شركة النفط السورية. ثم انتقل إلى بيروت عام 1973 ليعمل في مجلة “البلاغ”، وفي عام 1975، عاد منيف إلى العراق ليعمل في مجلة “النفط والتنمية”،  غادر العراق مجددًا في عام 1981 وانتقل إلى فرنسا، حيث كرس حياته لكتابة الروايات، وبعد ذلك، عاد إلى دمشق في عام 1986.

 

الحياة الشخصية

تزوج عبد الرحمن منيف سيدة سورية وأنجب منها، وعاش في دمشق حتى وفاته عام 2004. وبقي منيف حتى آخر أيامه معارضًا للإمبريالية العالمية، وانتقد بشدة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، على الرغم من كونه معارضًا عنيفًا لنظام صدام حسين.


العمل الأدبي

عبد الرحمن منيف ربما يكون عمله الأبرز هو رواية (مدن الملح) في خمسة أجزاء: يصف الجزء الأول التغيرات العميقة في بنية المجتمع البدوي الصحراوي بعد ظهور النفط، في الأجزاء الثاني يبدأ بوصف رجال الأعمال الذين وفدوا على المنطقة الخليجية ودخولهم في تحالفات مع حكام المنطقة، الأجزاء الثلاثة الأخيرة تصف التحولات والتفاعلات السياسية في شبه واضح مع تاريخ حكام آل سعود، هذه الرواية صنفته سريعا كمعارض لنظام الحكم السعودي ومنعت رواياته من دخول المملكة العربية السعودية وكثير من الدول الخليجية.

الرواية الأخرى التي أحدثت ضجة في العالم العربي كانت (شرق المتوسط)، التي تعتبر أول رواية عربية تصف بجرأة موضوع التعذيب في السجون خاصة التعذيب التي تمارسه الأنظمة الشمولية العربية التي تقع شرق المتوسط في إشارة واضحة للنظام السوري والعراقي.

طريقة استخدام أدوات جوجل المجانية الخاصة بالسفر

محكمة أمريكية تبرئ جوجل وفيسبوك وتويتر من الترويج لـداعش

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

عبد الرحمن منيف عبد الرحمن بن إبراهيم المنيف جوجل المملكة العربية السعودية اليمن الأردن بغداد القاهرة فرنسا

مواد متعلقة

بمزيد من الذكاء الاصطناعي.. جوجل ترد على تحدي مايكروسوفت

خليفة بيتهوفن، جوجل يحتفي بالذكرى 190 لميلاد يوهانس برامس المؤلف الموسيقي الألماني

جوجل يحتفي بالذكرى 76 لميلاد الممثل البريطاني آلان ريكمان

عيد الأم 2023، جوجل يحتفي بعيد الأم

الأكثر قراءة

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

كأس مصر، إنبي يفوز على فيوتشر ويتأهل إلى دور الثمانية في مباراة ماراثونية

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

تامر هجرس: عملت جراحة في العمود الفقري، وكنت مهدد بالشلل (فيديو)

حسام حبيب يرقص في كواليس حفل شيرين بجدة (فيديو)

الدوري المصري، الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في البروفة الأخيرة قبل نهائي أفريقيا

إنفنكس نوت 11 برو، سعر ومواصفات الهاتف في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

جرذ يفر وراء الناخبين في تركيا

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

حصاد محمد صلاح بعد انتهاء موسم ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29 - 5 - 2023 بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

دعاء قيام الليل مستجاب، أفضل وقت لدعاء قيام الليل لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية