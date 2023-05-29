إحياء التراث الفلسطيني في مصر وعروض خاصة تقدمها اليونان بثاني ليالي مهرجان الطبول (فيديو وصور)

على ألحان الأغاني التراثية الفلسطينية، ورقصات الدبكة الحماسية والعروض الفلكلورية المختلفة أشعلت فرقة كنان للثقافة والفنون الاستعراضية الفلسطينية مسرح سور القاهرة الشمالي رافعة أعلام فلسطين وسط زغاريد من جميع الحضور.

فرقة كنعان الفلسطينية

وتهدف فرقة كنعان الفلسطينية إلى إبراز الهوية الفلسطينية ممزوجة بعروض فلكلورية مميزة تظهر تاريخ دولة فلسطين وصمودها وتراثها المحبب، لتقديم عروض فلكلورية بروح فلسطينية.. يذكر أن فرقة كنعان للثقافة والفنون التراثية، تأسيت عام 2007، لتنشيط العمل الثقافي والاجتماعي، وإعلاء اسم فلسطين للعالم أجمع بعروض فنية برقصات الدبكة الشعبية الشهيرة، والرقص التعبيري والفلكلوري.

كذلك قدمت فرقة اليونان تراثها الفريد والمميز.

-إعلانات-

ليالي مهرجان الطبول 2023

وأحيت الفرقة القومية للآلات الشعبية، الليلة الثقافية والفنية الثانية لمهرجان الطبول الدولى للفنون التراثية، والتي تُقام على مسرح سور القاهرة الشمالي بمنطقة المعز الأثرية، وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور المصري والعربي.

وتحتضن الدورة العاشرة من مهرجان الطبول 2023.. فرقا موسيقية من بلدان عدَّة اختارت أن تقرع طبولها في أجمل المناطق التاريخية بمصر القديمة، في محاولةً خلق جسور للتواصل بين الشعوب عن طريق الفن.

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انطلاق المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في دورته العاشرة، الذي يحمل شعار "الطبول من أجل السلام"، وذلك بسور القاهرة الشمالي، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو القادم، وسط حضور جماهيري ضخم.

وفي كلمته، قال الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان: “اليوم تدشن دورة جديدة من المهرجان، لتستمر معه مسيرة من الإبداع والتألق، مُقدمًا الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة التي دعمت المهرجان”.

شخصية مصر التراثية

وأضاف أن المهرجان يؤكد ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"، مؤكدا أن استمرار المهرجان لمدة 10 سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب.

مهرجان الطبول، يشارك في الدورة العاشرة من المهرجان دول "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر"، وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".

ويُقام قيم هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

ويأتي برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.