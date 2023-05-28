إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالمنيا (تفاصيل)

أصيب 4 أشخاص، في مشاجرتين بقريتي صفط الشرقية وطوه في غرب مركز المنيا، بسبب خلافات الجيرة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بتله، بسبب خلافات الجيرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من: "طه.ع" 52 عامًا، "عبد الحفيظ.م" 35 عامًا، وشقيقه "عمرو" 27 عامًا، وتم نقل المصاب الأول إلى مستشفي التأمين الصحي والثاني والثالث للمنيا العام، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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كما استقبلت مستشفي المنيا العام "أحمد.ش" 40 عاما، مقيم بقرية طوه، التابعة للوحدة المحلية لطوخ الخيل في غرب مركز المنيا، مصاب بجروح وسحجات وكدمات، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين إصابته خلال مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.