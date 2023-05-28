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حوادث

إصابة رئيس محكمة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

إسعاف المنيا، فيتو
إسعاف المنيا، فيتو

أصيب رئيس محكمة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في جنوب محور سمالوط بشمال محافظة المنيا.

 كما أصيب موظف في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع بمركز أبوقرقاص.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام مدخل قرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة "ا.ع" 28 عاما، موظف، مقيم بذات القرية، وتم نقله إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من مستشفى الراعي الصالح، تتضمن وصول "ا.ح" 35 عاما، رئيس محكمة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الإيسر وكدمات بالقدم اليسري.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين رئيس المحكمة، مقيم في مركز سمالوط، وأصيب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط.

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