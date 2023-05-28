الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

عمر كمال يحتفل بزفاف شقيقته في السويس

شقيقة عمر كمال، فيتو
شقيقة عمر كمال، فيتو

احتفل منذ قليل، المطرب عمر كمال، بزفاف شقيقته آية، وذلك في محافظة السويس، وسط حضور نجوم الوسط الفني، وعدد من أصدقائه وأقاربه.

 

في هذا السياق، حرص “عمر”، على غناء مجموعة من أغانيه منها: “ضيعنا، إنتي قلبي وربنا، بسكوتاية مقرمشة”

يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية ويشاركه الغناء المطربة سارة زكريا.

تفاصيل أغنية عمر كمال الجديدة 

وأغنية عمر كمال وسارة زكريا من كلمات وألحان  عمرو قطب  وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

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وعلي الجانب الآخر، تحدث الفنان عمر كمال  في وقت سابق عن تفاصيل شخصيته في فيلم ساعة إجابة الذي يشارك في بطولته مع شريف سلامة وأيتن عامر وفيدرا وغيرهم.

 

وقال الفنان عمر كمال على هامش وجوده في العرض الخاص لفيلم ساعة إجابة: "أنا طالع بشخصيتي الحقيقية في الفيلم وعامل دور حلو مع أيتن عامر وإن شاء الله عامل مجموعة أغاني منهم أغنية مع حسن شاكوش هتنزل في آخر الموسم.

 

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في وقت سابق طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم ساعة إجابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البرومو الرسمي للعمل، المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل. 

 

فيلم ساعة إجابة

ويقوم ببطولة فيلم ساعة إجابة، الطفل سليم مصطفى، الذي يخوض خلال أحداث فيلم ساعة إجابة مغامرات عجيبة تقلب نظام حياته رأسًا على عقب، نتيجة كثرة الخلاف مع والديه المحبين، يصل إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

 

أبطال فيلم ساعة إجابة 

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا. 

 

يذكر أن فيلم ساعة إجابة، من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، التي تضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

 

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