سلامة الغذاء تتسلم مجزر رأس غارب بالبحر الأحمر بعد تحديثه

شن فريق إدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات على 435 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وأجرت الإدارة العامة للمجازر 20 زيارة فحص على مجازر الدواجن ومصانع أمعاء حيوانية، وأصدرت 21 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وتم استلام مجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر والذي يعد من أحد المجازر التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في وجود لجنة مشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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وشاركت إدارة المجازر في اجتماع مع هيئة الخدمات البيطرية بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، لوضع القواعد المنظمة لإجراءات الفحص في المواني للمنتجات الغذائية الواردة ذات الأصل الحيواني طبقًا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.



كما شاركت الإدارة في اجتماع لشعبة الدواجن عقد بالغرفة التجارية بالقاهرة بحضور رئيس الشعبة وأصحاب مجازر الدواجن، لمناقشة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة، وتم الاتفاق على بدء تفعيل كود التشغيل الخاص بالمنتج الداجني وطباعته على أكياس التعبئة لإتاحة عملية تتبع المنتج منذ خروجه من المزرعة وحتى الطرح بالأسواق.



وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 2 فندق و1 مطعم لدى الهيئة، كما استوفى 1 فندق لإشتراطات الترخيص وفقًا لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 27 فندق.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 14 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 1 وحدة لدى الهيئة، واستوفت 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء.



وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 9 زيارات رقابية، تنوعت ما بين مراكب/ سفن صيد ومصانع أسماك وموردين، كما تتم متابعة المصانع التي تم سحب عينات منها فيما سبق لاتخاذ الإجراءات مع حالات عدم الامتثال.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 54 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1284 فرعا لعدد 45 سلسلة تجارية.



وتم فحص 550 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية بالإضافة إلى تسجيل 493 منشأة، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 62 معاينة لمحال عامة، وتم استيفاء عدد 2 محل لاشتراطات ترخيص تداول الغذاء ليصل عدد المحال المستوفاة للاشتراطات 44 محلا.



كما تم عرض معوقات المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة والحلول المقترحة لها، كذلك عرض مسمى " الأنشطة الغذائية الجديدة " المقترح إضافتها ضمن أنشطة المحال العامة لإدراجها بالمنظومة الإلكترونية بناءً على طلب الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 45 طن مخلل و120 كجم عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم

ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية تقدر كميتها بـ (300 ) كجم تقريبًا، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تنفيذ عدد (5) إقرار إعدام منتجات غذائية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن حملات مشتركة مع مباحث التموين على المطاحن الخاصة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 50 طن قمح محلي يستخدم في المطاحن الخاصة بما يتنافى مع قرار وزير التموين رقم 52 و53 لسنة 2012 الذي ينص على أن المطاحن الخاصة - تستخدم الدقيق (72)% - عليها أن توفر إحتياجاتها من القمح المستورد دون اللجوء للقمح المحلي، وتم عمل محضر إداري بالواقعة.