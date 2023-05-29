اليوم، بدء اختبارات التخلف لمحفظي القرآن الكريم بالرواق الأزهري وفروعه الخارجية

يبدأ الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، اختبارات التخلف للمتقدمين للعمل محفظ قرآن كريم بالرواق الأزهري بـالجامع الأزهر وفروعه الخارجية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن تكون الاختبارات في مقر الجامع الأزهر بالقاهرة لجميع المتقدمين على مستوى الجمهورية.



اختبارات الجامع الأزهر

وفي سياق سابق، صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن الاختبارات تُجرى إلكترونيا من خلال الاختبار المميكن المسجل بالصوت والصورة، وذلك ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع الأسئلة.

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جدير بالذكر أن الاختبارات تجرى من خلال لجنة تُعقد برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الازهر، وذلك لاختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري.

الجامع الأزهر

وفي سياق متصل أجرى الجامع الأزهر، السبت الماضي المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم بالرواق الأزهري، بعد اجتيازهم اختبار القرآن الكريم الذي عقد لهم خلال الفترة الماضية.

وقد أجريت المقابلات للمتقدمين من خلال لجنة مشكلة من نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر وبإشراف أ.د/ عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأكد د. عبد المنعم فؤاد، أن هذه الاختبارات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة اختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري.