الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية،
نتيجة الشهادة الاعدادية، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023 تتجه أنظار أولياء أمور وطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية عن موعد إعلان النتائج عقب اعتمادها.

كما يواصل قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة للمواد للشهادة الإعدادية تمهيدا لإعلان النتائج.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

وشدد وكيل تعليم الإسكندرية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

-إعلانات-

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

ومن جانبه كشف الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها  ومراجعتها.

كما كشف وكيل تعليم الإسكندرية عن إعلان النتيجة عقب  اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار أبرز أخبار المحافظات التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الاسكندرية اليوم

مواد متعلقة

إخماد حريق محدود بمطعم شهير فى مدينة المنيا

فرص وتحديات الشركات المصرية أمام خطط التعمير في الدول العربية والأفريقية

أسعار النحاس اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أول تعليق من مرشح المعارضة التركية أوغلو بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

شاهد لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمقر حفلها في جدة

السيسي يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

حي العجمي يزيل لافتة لزوجة تصالح زوجها بسبب خروجها على القيم (صور)

42 ألف جنيه زيادة في سعر طن السمسم خلال عام

Advertisements

منوعات

المزيد

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار النحاس اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-5-2023 في بداية التعاملات

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 أطعمة مضادة للشيخوخة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

المزيد
الجريدة الرسمية