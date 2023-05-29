الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

"ساقية علام" عرض مسرحي بقصر ثقافة الطود بالأقصر يستمر أسبوعا

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

أطلق فرع ثقافة الأقصر فعاليات العرض المسرحي "ساقية علام" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية بالأقصر، على مسرح القصر، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بدأ أول أمس، ويستمر عرضه  لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، استمرارا للعروض المسرحية بمواقع قصور الثقافة بكل المحافظات، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.

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 مشكلة الثأر

وتدور أحداث العرض حول مشكلة الثأر، حينما فشل الجد لضعفه في أخذ ثأر أبيه فراح يبث الكراهية في الأبناء فكان صراعهم حول عمامة الجدود، فدارت سواقي الدم ولأن الدم لا تشربه الأرض ولا ينبت غير الكراهية والعداء فدارت الصراعات على المستويات كافة المادية والمعنوية والنفسية.

والعرض من تأليف طه الأسواني، وإخراج شريف النوبي، أشعار حسام الدين عبدالعزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، استعراضات مصطفى أمين، ديكور وملابس بدور محمد النوبى، مخرج مساعد ناجى فؤاد، وبطولة " حمدالله سيد، أحمد على محمد، بغدادى أحمد، هند محمد محمود، رمضان محمد أحمد "، ويستمر عرضه لمدة أسبوع.

 

تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع

وتشهد مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الزخم خلال الفترة الأخيرة بمواقعها الثقافية بالمحافظات، إيمانا بالدور الكبير للمسرح في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وغرز روح الفن لدى الأطفال، سواء في مجال الموسيقى والغناء والإنشاد وكتابة القصص المتنوعة الخيالية والواقعية. 


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