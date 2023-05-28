الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها شارع البحر الأعظم في الجيزة

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها شارع البحر الأعظم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.


حادث مروري بشارع البحر الأعظم 

 


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مصادمة وإصــابة إحدى السيدات بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بإحدى السيدات، حال عبورها شارع البحر الأعظم، مما أسفر عن (إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ)، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

-إعلانات-

 

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة.

سقوط سائق صدم سيدة بشارع البحر الأعظم 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قائد السيارة وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، وتعدى الأهالى عليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حوادث طرق المرورية 


تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوداث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع ارشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.


حوادث السيارات على الطرق


بلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري
وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

ونقدم لكم من خلال موقع فيتو تغطية شاملة  لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شارع البحر الأعظم حادث البحر الأعظم حادث شارع البحر الأعظم البحر الأعظم اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

ضبط المتهمين بالتعدي على فرد أمن داخل مول شهير بـ6 أكتوبر

القبض على عامل أشعل النيران في أبواب منازل أشقائه بسبب الميراث بأوسيم

إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار سكني في إمبابة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أوسيم

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في المنيب

إخماد حريق نشب داخل مصنع في أبو النمرس

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بحدائق أكتوبر

مقتل عامل نظافة على يد زميله بسبب أولوية جمع القمامة بالمرج

الأكثر قراءة

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أول تعليق من مرشح المعارضة التركية أوغلو بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

شاهد لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمقر حفلها في جدة

السيسي يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

حي العجمي يزيل لافتة لزوجة تصالح زوجها بسبب خروجها على القيم (صور)

خالد عباس يكشف عن الـ3 جهات المالكة لشركة العاصمة الإدارية وسعر المتر حاليا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار النحاس اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-5-2023 في بداية التعاملات

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 أطعمة مضادة للشيخوخة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

المزيد
الجريدة الرسمية