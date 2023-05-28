الرعاية الاجتماعية بالصحفيين تدعو الأعضاء لاجتماعها الثاني

دعت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين الزملاء لحضور الاجتماع الثاني والمشاركة في أعمال اللجنة وأنشطتها والمقترحات المقدمة لتطوير وتنظيم عمل اللجنة، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023، الساعة الخامسة عصرًا بقاعة اللجان بالدور الثالث.



الاشتراك في أنشطة اللجان

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الانضمام إلى عضوية لجان الأنشطة المختلفة بنقابة الصحفيين، بهدف تطوير الأداء النقابي، والمشاركة في تقديم الخدمات النقابية للصحفيين.

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لجان أنشطة نقابة الصحفيين

ولجان الأنشطة هي: الرعاية الصحية والاجتماعية، المرأة، النشاط، الشؤون العربية والخارجية، التشريعية، الحج والعمرة، الإسكان، الخدمات والتكنولوجيا، تطوير المهنة والتدريب، الحريات، المعاشات، الاقتصادية، الثقافية والفنية”.

وترسل طلبات الانضمام على البريد الإلكتروني للنقابة.

‏elsahfyeen@gmail.com أو رقم الواتساب 01095469966، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الأربعاء المقبل، ويتولى رؤساء اللجان من أعضاء المجلس تحديد المواعيد المناسبة لعقد اجتماعات اللجان.